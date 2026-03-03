Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO ONLINE: alineaciones, hora, canal y dónde ver Copa Libertadores

Llegó la hora de la verdad. Sporting Cristal y Carabobo disputan este miércoles 4 de marzo el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores 2026. El duelo, que se disputará en el Polideportivo Misael Delgado en la ciudad de Valencia, está programado para que inicie a partir de las 5:00 p. m. hora peruana / 6:00 p. m. hora de Venezuela. La transmisión en directo estará a cargo del canal ESPN y la APP Disney Plus.

Sporting Cristal viene sumergido en una crisis de resultados en el torneo local. El último sábado perdieron 2-1 contra Sport Huancayo y el momento en la tabla de posiciones no es bueno, pues apenas suman 5 puntos contra los 13 de líder Alianza Lima. Sin embargo, en el plano internacional ha venido sacando cara por el Perú.

En la segunda etapa de la Conmebol Libertadores, los celestes lograron eliminar a 2 de Mayo en la tanda de penales y ahora sueñan con alcanzar la fase de grupos. Para clasificar a la próxima ronda deberán superar, en duelos de ida y vuelta, a Carabobo, que viene realizando un gran torneo internacional. Además, mantienen la ilusión de avanzar lo más lejos posible en la competencia.

A este duelo, los rimenses llegan con dos bajas considerables. El primero es la ausencia de Santiago González, quien no viajó a Venezuela por lesión, mientras que Maxloren Castro fue sancionado por indisciplina. Empero, no todas son mala noticias. Autuori recuperó a Gabriel Santana y se espera que arranque de titular.

Daniel Farías habló de este nuevo reto que afrontarán y también elogió las virtudes del Cristal. "Vamos a enfrentar a un equipo grande de Perú y con una nómina importante. Más allá de reconocer sus capacidades, nosotros hemos crecido y aprovechado nuestras oportunidades…Nosotros intentamos lograr que nuestra propuesta sea más fuerte que la del rival. Sabemos que ellos en el mediocampo tienen tres grandes jugadores; nosotros también".

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Cristal vs Carabobo?

El próximo miércoles 13 de marzo, el estadio Alejandro Villanueva, La Victoria, conocido popularmente como Matute, será el escenario del partido de vuelta entre Cristal vs Carabobo. El duelo se disputará a partir de las 5:00 p. m. hora peruana / 6:00 p. m. en el horario de Venezuela. El ganador de esta llave se clasificará para la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor irá a la Copa Sudamericana 2026.

Los venezolanos, quienes son dirigidos por el DT Daniel Farías, también vienen de participar desde la segunda ronda. En aquella fase eliminó al equipo chileno Huachipato. Ganó en casa 1-0 y la vuelta también se impuso por 2-1, teniendo un marcador global de 3-1.

Sporting Cristal vs Carabobo: hora del partido

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7:00 p. m.

México: 4:00 p. m.

Estados Unidos: 5:00 p. m. (Miami y Nueva York) y 7:00 p. m. (Los Ángeles)

España: 11:00 p. m.

Sporting Cristal vs Carabobo: canal y dónde ver transmisión

ESPN5 será el encargado de transmitir el partido de ida entre Carabobo y Sporting Cristal. También está la opción de verlo online desde cualquier dispositivo. Solo denes contar con la suscripción a Disney+ y escoger el duelo de tu interés.

Aquí te dejamos la lista de canales que transmitirán el partido en cada país:

Argentina: Fox Sports Argentina

Bolivia: ESPN2

Brasil: ESPN3, Zapping, Disney+

Colombia: ESPN2, Disney+

Ecuador: ESPN2, Disney+

Paraguay: ESPN2

Perú: ESPN5

España: LaLiga+

Uruguay: ESPN2

Estados Unidos: Fanatiz, beIN SPORTS, fuboTV

Venezuela: ESPN2; Disney+

Sporting Cristal vs Carabobo: alineaciones

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Gabriel Santana, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

