Sporting Cristal sufre sensible baja de figura clave para visitar a Carabobo por Libertadores

A pocas horas del partido entre Sporting Cristal y Carabobo, se confirmó que el equipo de Paulo Autuori no podrá contar con un destacado jugador.

Jasmin Huaman
Figura de Sporting Cristal no viajará a Venezuela por la Libertadores.
Figura de Sporting Cristal no viajará a Venezuela por la Libertadores. | Foto: Composición Líbero
Sporting Cristal mantiene intacto el sueño de conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero para ello tendrá que superar la llave frente a Carabobo. El equipo rimense esperaba contar con el plantel completo luego de guardar a sus jugadores ante Sport Huancayo, pero lamentablemente se anunció que una de sus figuras no será parte de la convocatoria.

El primer partido entre Sporting Cristal y Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores se jugará en Venezuela, donde el elenco celeste tendrá la obligación de conseguir un resultado alentador de cara a la vuelta que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). Paulo Autuori y compañía no viajarán con una estrella del plantel.

Confirman baja de Sporting Cristal ante Carabobo

De acuerdo a la información del periodista Sandro Bazán, Santiago González no viajará a Venezuela por una lesión. El destacado deportista argentino se quedará en el país a la espera de tener una pronta recuperación para ser parte de la convocatoria en el partido de vuelta en Perú.

Sporting Cristal

Santi González es baja ante Carabobo.

Por otro lado, la buena noticia para los rimenses es que se confirmó el regreso del brasileño Gabriel Santana. El ex Mirassol viajará con la delegación a Venezuela y Autuori tendrá más opciones en el mediocampo para tener la posesión del balón. El elenco peruano buscará demostrar toda su jerarquía a nivel internacional en la Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal y Carabobo?

La fecha confirmada para el partido entre Sporting Cristal y Carabobo en Lima es el miércoles 11 de marzo, justamente una semana después del partido de ida. Este enfrentamiento se jugará desde las 17:00 horas y será sintonizado a través de la señal de ESPN y DisneyPlus en toda Sudamérica.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

