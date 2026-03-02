Daniel Farías, DT de Carabobo, dio firme advertencia a Sporting Cristal: "Un partido..."

El ganador del partido entre Sporting Cristal y Carabobo logrará la ansiada clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y la ilusión de ambos equipos está intacta. En medio de tanta expectativa, el DT venezolano se pronunció al respecto y explicó cómo afrontará este primer enfrentamiento de la llave frente al club peruano.

Entrenador de Carabobo opinó sobre el partido ante Sporting Cristal

La fase clasificatoria de la Copa Libertadores está llegando a su etapa final. Uno de los encuentros más destacados de esta etapa es el que disputarán Sporting Cristal y Carabobo. Daniel Farías, entrenador del rival de los celestes, fue claro al indicar que su plantel tiene mucha jerarquía y todos están listos para afrontar este duelo que definirá el futuro del club a nivel internacional.

"Nosotros, aprovechando la jerarquía que tiene el plantel, sabemos lo importante que va a ser la serie de la Copa Libertadores. Sabemos lo que podemos buscar, reconocemos la capacidad del rival, sin embargo, nosotros sentimos que llegamos bien. Es normal que tengas algún tipo de problema, de vicisitud para afrontar este tipo de momentos", sostuvo en conferencia de prensa antes del primer partido ante Cristal.

(Video: Liga FUTVE)

A pesar de la presión que tienen por ser local, Farías no titubeó al señalar que llegan con energía positiva y que cuenta con los regresos de importantes figuras a su plantel. "En la Copa Libertadores somos un grupo con un poco mayor de posibilidad. Tenemos la fortuna que vuelva Fuentes", agregó.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Carabobo?

Una nueva prueba para los dirigidos por Paulo Autuori. Sporting Cristal jugará el partido ante Carabobo en Venezuela el miércoles 4 de marzo desde las 17:00 horas en Perú. El cotejo se desarrollará en el Polideportivo Misael Delgado, que tiene una capacidad de recibir a más de 10 mil personas.