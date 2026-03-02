0
¡LO ÚLTIMO!
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
EN DIRECTO
Previa Real Madrid vs Getafe

Daniel Farías, DT de Carabobo, dio firme advertencia a Sporting Cristal: "Un partido..."

Carabobo jugará el primer partido de la serie como local y espera conseguir un buen resultado para cerrar la llave en Lima ante Sporting Cristal.

Jasmin Huaman
Sporting Cristal jugará en Venezuela ante Carabobo por la Libertadores.
Sporting Cristal jugará en Venezuela ante Carabobo por la Libertadores. | Foto: Liga FUTVE | FB: Sporting Cristal
COMPARTIR

El ganador del partido entre Sporting Cristal y Carabobo logrará la ansiada clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y la ilusión de ambos equipos está intacta. En medio de tanta expectativa, el DT venezolano se pronunció al respecto y explicó cómo afrontará este primer enfrentamiento de la llave frente al club peruano.

Pauo Autuori fue duramente crítico con sus jugadores tras derrota de Sporting Cristal.

PUEDES VER: Paulo Autuori dio fuerte crítica a jugadores de Cristal tras perder en Huancayo: "Actitudes muy flojas"

Entrenador de Carabobo opinó sobre el partido ante Sporting Cristal

La fase clasificatoria de la Copa Libertadores está llegando a su etapa final. Uno de los encuentros más destacados de esta etapa es el que disputarán Sporting Cristal y Carabobo. Daniel Farías, entrenador del rival de los celestes, fue claro al indicar que su plantel tiene mucha jerarquía y todos están listos para afrontar este duelo que definirá el futuro del club a nivel internacional.

"Nosotros, aprovechando la jerarquía que tiene el plantel, sabemos lo importante que va a ser la serie de la Copa Libertadores. Sabemos lo que podemos buscar, reconocemos la capacidad del rival, sin embargo, nosotros sentimos que llegamos bien. Es normal que tengas algún tipo de problema, de vicisitud para afrontar este tipo de momentos", sostuvo en conferencia de prensa antes del primer partido ante Cristal.

(Video: Liga FUTVE)

A pesar de la presión que tienen por ser local, Farías no titubeó al señalar que llegan con energía positiva y que cuenta con los regresos de importantes figuras a su plantel. "En la Copa Libertadores somos un grupo con un poco mayor de posibilidad. Tenemos la fortuna que vuelva Fuentes", agregó.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Carabobo?

Una nueva prueba para los dirigidos por Paulo Autuori. Sporting Cristal jugará el partido ante Carabobo en Venezuela el miércoles 4 de marzo desde las 17:00 horas en Perú. El cotejo se desarrollará en el Polideportivo Misael Delgado, que tiene una capacidad de recibir a más de 10 mil personas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. ¿Pidió los puntos? UTC presentó reclamo formal a CONAR tras derrota ante Alianza Lima: "Exigimos"

  2. Alianza Lima o Universitario: ¿Qué equipo tiene el fixture más difícil en el Torneo Apertura?

  3. Josepmir Ballón, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Carácter"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano