DENUNCIAN persecución racial contra inmigrantes ecuatorianos en Nueva York: aumento de arrestos de ICE genera ALERTA en la comunidad
Organizaciones y líderes comunitarios aseguran que el incremento de arrestos del ICE en Nueva York afecta desproporcionadamente a inmigrantes ecuatorianos.
Según datos del Deportation Data Project, la comunidad ecuatoriana en Nueva York ha sido la más afectada por la ofensiva migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. En los primeros diez meses del período, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 5.174 personas en la ciudad, un aumento del 98% respecto al mismo lapso de 2024.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en Nueva York: hallan el cuerpo de un refugiado en Buffalo luego de ser ABANDONADO por agentes de la CBP
Del total, 1.224 detenidos son inmigrantes ecuatorianos, lo que representa el 24%. Organizaciones independientes señalan que solo el 16% de los ecuatorianos arrestados tenía antecedentes penales, generando alerta en líderes comunitarios y defensores de derechos de inmigrantes.
Impacto en Jackson Heights y testimonios de migrantes
Jackson Heights, en Queens, alberga cerca de 100.000 residentes ecuatorianos, siendo uno de los centros de la comunidad inmigrante ecuatoriana más grandes en EE. UU. El miedo se ha vuelto parte de la rutina diaria. Muchos buscan asesoría legal preventiva ante posibles detenciones de ICE y reportan casos de abusos o fraudes por parte de abogados que se aprovechan de la situación.
Comunidad ecuatoriana en Nueva York denuncia persecución racial por parte del ICE.
Un migrante ecuatoriano que pidió reserva de identidad relató: "En 20 años nunca había sentido este miedo. Ahora pienso que podrían arrestarme solo por cómo me veo, aunque no tenga antecedentes". Su familia también se ha visto afectada; el suegro fue detenido mientras compraba pan en Nueva Jersey. Ron Bautista, otro líder comunitario, describió la situación como "casi paralizante": "La gente no quiere salir ni a trabajar ni a comprar lo básico, pero tampoco puede dejar de hacerlo. Es vivir con la espalda contra la pared".
Contexto migratorio y perspectivas
La migración ecuatoriana a Nueva York ha aumentado por la violencia y crisis en Ecuador. Entre 2021 y 2023, llegaron 24.680 ecuatorianos a la ciudad, y casi 18.000 solicitaron asilo en 2022. Sin embargo, las aprobaciones son escasas, y en 2025 se redujeron drásticamente, generando incertidumbre. La combinación de arrestos de ICE en Nueva York, violencia en el país de origen y tensiones políticas mantiene a la comunidad inmigrante ecuatoriana en alerta constante.
Walther Sinche, fundador de la Alianza Ecuatoriana Internacional en Queens, describe los operativos migratorios como agresivos y visibles en áreas de alta presencia migrante: "Los agentes esperan cerca de las casas, en estaciones de servicio o afuera de los lugares de trabajo. Arrestan a personas cuando salen por un café o rumbo a su jornada laboral", calificando estas acciones como una persecución racial.
