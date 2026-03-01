- Hoy:
LAMENTABLE TRAGEDIA en Austin: 3 fallecidos y 14 heridos tras un TIROTEO investigado como posible terrorismo
Un ataque armado frente a un bar en Austin dejó tres muertos y 14 heridos. El FBI analiza el caso como un posible acto de terrorismo.
Un tiroteo en Austin registrado la madrugada del domingo 1 de marzo dejó tres personas muertas y 14 hospitalizadas tras un ataque ocurrido frente al bar Buford’s. Las autoridades confirmaron que el caso es investigado como un posible acto de terrorismo.
El alcalde de Austin, Kirk Watson, calificó el hecho como un evento que ha causado "trauma en nuestra ciudad", mientras que la jefa de la Austin Police Department, Lisa Davis, señaló que varias familias enfrentan momentos de angustia al identificar a sus seres queridos o esperar resultados médicos en hospitales.
Tiroteo en Austin deja 3 fallecidos
La policía recibió la primera llamada de emergencia a la 1:58 a.m., reportando disparos cerca del establecimiento ubicado en la concurrida zona de la Calle Sexta. Según las autoridades, una SUV dio varias vueltas alrededor de la cuadra antes de que el conductor comenzara a disparar desde el interior del vehículo contra personas que se encontraban en el exterior del bar.
Posteriormente, el sospechoso avanzó por la Calle Sexta hasta Wood Street, donde descendió del automóvil y disparó nuevamente, esta vez con un rifle, contra peatones en la zona. La policía confirmó que el atacante nunca ingresó al establecimiento. Los agentes, que se encontraban a menos de un minuto de distancia, respondieron rápidamente y abatieron al sospechoso en una intersección cercana.
Investigación por posible terrorismo
El Federal Bureau of Investigation (FBI) informó que trabaja junto con la policía local en la investigación. El agente especial interino en San Antonio, Alex Turner, indicó que se hallaron "indicadores en el sujeto y en su vehículo que sugieren una posible conexión con terrorismo".
No obstante, las autoridades aclararon que es demasiado pronto para determinar si se trata de terrorismo doméstico o internacional. También desmintieron rumores sobre explosivos en el vehículo del sospechoso, señalando que tras una inspección se confirmó que no había bombas ni materiales explosivos.
Balance de víctimas y respuesta de emergencia
El jefe de Austin-Travis County EMS, Rob Luckritz, detalló que el primer equipo médico llegó en menos de un minuto tras el reporte. Más de 20 recursos de emergencia respondieron al incidente.
En total:
- 17 personas fueron atendidas.
- 3 fallecieron en el lugar.
- 14 fueron trasladadas a hospitales.
- 3 permanecen en estado crítico.
Las autoridades indicaron que la rápida respuesta policial y médica ayudó a salvar vidas. La investigación continúa y se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles sobre la motivación del ataque.
