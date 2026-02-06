ALERTA en Estados Unidos: el FBI ofrece USD 50.000 para hallar a la madre de la presentadora Savannah Guthrie

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la reconocida periodista de NBC Savannah Guthrie, mantiene en alerta a las autoridades federales y estatales en Arizona desde el 1 de febrero de 2026. El caso, que involucra a una mujer de 84 años, activó un operativo de búsqueda a gran escala encabezado por el FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, luego de que surgieran indicios que apuntan a un posible secuestro.

La investigación tomó fuerza cuando la familia reportó que Nancy no asistió a su habitual servicio religioso el domingo por la mañana. Según las autoridades, la última vez que fue vista ocurrió la noche del sábado 31 de enero, cuando ingresó a su vivienda en la zona de Catalina Foothills, en Tucson. Desde entonces, no se tuvo más contacto con ella.

El FBI ofrece USD 50.000 por pistas clave sobre la desaparición de una mujer de 84 años en Arizona.

Indicios que preocupan a los investigadores

Las autoridades confirmaron el hallazgo de manchas de sangre en el porche de la vivienda, que tras pruebas de ADN fueron identificadas como pertenecientes a Guthrie. Además, todas sus pertenencias personales incluidos su teléfono móvil y medicamentos permanecían dentro del domicilio, un elemento clave que refuerza la hipótesis de que no abandonó el lugar por voluntad propia.

Otro dato relevante es que el marcapasos que utilizaba Nancy perdió conexión con la aplicación de monitoreo durante la madrugada del domingo, horas después de que se registrara movimiento en el sistema de cámaras de seguridad del hogar.

El FBI entra en escena y ofrece recompensa

Ante la gravedad del caso, el FBI anunció una recompensa de USD 50.000 para cualquier persona que aporte información confiable que permita localizar a Nancy Guthrie o identificar a los responsables. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por autoridades federales, quienes subrayaron que la prioridad es encontrarla con vida.

La investigación es llevada adelante por un equipo conjunto que incluye al FBI, la policía del condado y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona. Las autoridades pidieron a vecinos revisar cámaras de seguridad privadas y reportar cualquier movimiento inusual registrado entre la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero.

¿Hay sospechosos o una nota de rescate?

Hasta el momento, no se ha identificado a sospechosos concretos. Sin embargo, los investigadores confirmaron que existe una nota con posibles demandas, cuya autenticidad aún está siendo analizada. La familia Guthrie solicitó públicamente pruebas de vida y manifestó su disposición a establecer contacto si esto ayuda a garantizar la seguridad de Nancy.

Impacto en la familia y en la opinión pública

El caso generó repercusión nacional debido al perfil público de Savannah Guthrie, quien suspendió compromisos profesionales para acompañar la investigación. La familia difundió mensajes pidiendo colaboración ciudadana y reiteró la urgencia del caso debido a la edad y condición médica de la desaparecida.

Cómo aportar información

Las autoridades habilitaron canales oficiales para recibir datos de forma segura y confidencial:

Oficina del Sheriff del Condado de Pima: 520-351-4900

520-351-4900 Línea anónima 88-CRIME: 520-882-7463

520-882-7463 Aplicación P3TIPS y sitio web 88crime.org

La investigación continúa activa y las autoridades no descartan ninguna línea, mientras esperan nuevos resultados forenses y posibles avances en los próximos días.