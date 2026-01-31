¡Mucho cuidado! Recientemente, la administración de Donald Trump está evaluando la posibilidad de implementar operaciones de control de inmigración en Ohio, EE. UU., las cuales podrían iniciarse tan pronto como la próxima semana. Esta información ha sido confirmada por cuatro fuentes que están al tanto de las conversaciones en curso.

Se aproxima peligroso operativo de ICE en este estado de EE. UU., que perjudicará a haitianos

'MsNow' y otros portales internacionales informaron recientemente que, ante el inminente fin del estatus de protección temporal (TPS) para inmigrantes haitianos, que se extinguirá el próximo 3 de febrero, se prevé que una operación federal se enfoque en este grupo vulnerable, aunque aún no se han revelado detalles sobre la cantidad de agentes involucrados ni la estructura de la operación.

Esta situación ha generado gran preocupación entre las comunidades, tales como la de Springfield, Ohio, en EE. UU. Recordemos que, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue quien puso fin a este estatus en el 2025, lo que ahora afectará a más de 330.000 haitianos que perderán su protección legal.

Por su parte, Viles Dorsainvil, director ejecutivo del Centro de Apoyo Haitiano en Springfield, no dudó en expresar su postura frente a este complicada medida: "Oramos por lo mejor pero nos preparamos para lo peor". Él también ha señalado que "el miedo ha reinado desde después de las elecciones presidenciales#, reflejando la constante ansiedad que enfrenta esta comunidad inmigrante.

¿Cuántos haitianos hay en esta zona?

Según los informes, en esta ciudad, se estima que residen entre 12.000 y 15.000 haitianos, una comunidad que ha sido objeto de ataques verbales por parte de figuras políticas como el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance.

Todo ello empeoró desde la campaña electoral de 2024, donde Vance, quien había difundido afirmaciones infundadas sobre los inmigrantes haitianos, admitió haber fabricado historias para atraer la atención mediática.