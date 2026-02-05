¡SE LAVA LAS MANOS! Donald Trump da por cerrado el caso Epstein tras la publicación de ARCHIVOS POLÉMICOS: el Congreso y las víctimas exigen más revelaciones

Tras la difusión de millones de archivos polémicos vinculados a la investigación por tráfico sexual contra Jeffrey Epstein, el presidente Donald Trump aseguró que es momento de "pasar página". Sin embargo, la polémica está lejos de cerrarse: legisladores y víctimas sostienen que aún faltan documentos clave por revelar.

Aunque el Departamento de Justicia afirma haber concluido su revisión, en el Capitolio avanza una investigación paralela y crece la presión para que se publiquen versiones completas y sin censura de los expedientes.

Dan por cerrado el caso Epstein pero existen las dudas

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó que la revisión ordenada por una ley aprobada por el Congreso en noviembre llegó a su fin y que no existen fundamentos para nuevos procesamientos. Según explicó, si bien los archivos incluyen correos electrónicos, fotografías y correspondencia, el material no alcanza el umbral probatorio necesario para presentar cargos adicionales.

Donald Trump da por cerrado el caso Epstein tras la publicación de archivos polémicos.

Desde el Departamento de Justicia también defendieron la exclusión de ciertos documentos, señalando que algunos contienen acusaciones no verificadas presentadas al FBI sin respaldo suficiente, especialmente en contextos electorales.

El Congreso sigue adelante y cita a testigos clave

Pese a la postura del Ejecutivo, la Cámara de Representantes mantiene activa su propia investigación. Está previsto que el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton testifiquen a finales de febrero, luego de que legisladores republicanos amenazaran con declararlos en desacato si no comparecen.

Los demócratas, en tanto, exigen acceso a archivos sin tachaduras. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, cuestionó si realmente se publicaron todos los documentos relevantes y reclamó claridad sobre memorandos, informes policiales y registros que, según sostiene, aún no vieron la luz.

Trump, las menciones en los archivos y la controversia

Aunque el presidente afirmó que los documentos "no revelaron nada" sobre él, su nombre aparece miles de veces en los archivos publicados. Epstein y su entorno lo mencionaron con frecuencia, reflejando una relación social que ambos mantuvieron en los años noventa, antes de distanciarse a comienzos de los 2000, según el propio Trump.

Entre los materiales más debatidos figura un correo electrónico de 2011 atribuido a Epstein y una lista de pistas no verificadas del FBI, algunas retiradas temporalmente del sitio oficial, lo que alimentó sospechas de ocultamiento. Trump negó cualquier conducta indebida y rechazó la autenticidad de una nota obscena que se le atribuye en un libro de cumpleaños de 2002.

Víctimas insatisfechas y una historia que sigue abierta

Las víctimas de Epstein expresaron su frustración por el manejo del caso. Lisa Phillips, una de las sobrevivientes, denunció que aún faltan documentos, que se incumplieron plazos y que se expusieron indebidamente nombres de víctimas, algo que consideran inaceptable.

Mientras parte de la base política del presidente parece haber desplazado el tema de la agenda, los demócratas prometen nuevas citaciones si cambian las mayorías tras las elecciones de medio término. Con audiencias pendientes y pedidos de transparencia en aumento, el caso Epstein demuestra que, pese a los intentos de cerrarlo, todavía tiene vida propia.