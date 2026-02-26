0

Partidos de HOY EN VIVO, viernes 27 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Programación y agenda completa de los partidos en vivo que se disputará este viernes 27 de febrero. Tenemos fútbol en los torneos del mundo.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este viernes 27 de febrero
Programación de partidos en vivo para este viernes 27 de febrero | FOTO: LIBERO
Este viernes 27 de febrero tenemos una importante programación de partidos en vivo en los principales torneos del mundo. El fútbol en la Liga 1 de Perú, así como en la Premier League, Bundesliga y Serie A. Además, las ligas locales como Ecuador, Colombia y Uruguay también continuará desarrollándose. Consulta el horario y canales de transmisión.

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

PUEDES VER Partidos Liga 1 2026: Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Alianza Atlético vs ADTMovistar, L1 Max
17:45Melgar vs Los ChankasMovistar, L1 Max
20:15Deportivo Garcilaso vs CiencianoMovistar, L1 Max

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Wolverhampton vs Aston VillaESPN2, Disney+

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Levante vs Deportivo AlavésDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Parma vs CagliariDisney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Augsburg vs KölnDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Strasbourg vs LensDisney+, ESPN5

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Porto vs AroucaZapping, Claro TV+
15:45Sporting CP vs EstorilDisney+

Partidos de hoy en Primera División de Chile

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Cobresal vs La Serenamax chile, TNT Sports Premium
18:30Unión La Calera vs Audax Italianomax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
20:30Once Caldas vs Boyacá ChicóRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Serie A de Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Técnico Universitario vs OrenseZapping

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Cerro vs Boston RiverDisney+

Partidos de hoy en Primera División de Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Portuguesa vs Monagas
18:30Academia Puerto Cabello vs Estudiantes Mérida

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Mazatlán vs PachucaAzteca 7, FOX Mexico, ViX
20:00Querétaro vs Santos LagunaTUDN, ViX, FOX+
22:00Juárez vs AtlasfuboTV, Telemundo Deportes, UNIVERSO
22:06Tijuana vs Pumas UNAMTUDN, ViX, FOX+

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

