Partidos de HOY EN VIVO, viernes 27 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Este viernes 27 de febrero tenemos una importante programación de partidos en vivo en los principales torneos del mundo. El fútbol en la Liga 1 de Perú, así como en la Premier League, Bundesliga y Serie A. Además, las ligas locales como Ecuador, Colombia y Uruguay también continuará desarrollándose. Consulta el horario y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Alianza Atlético vs ADT
|Movistar, L1 Max
|17:45
|Melgar vs Los Chankas
|Movistar, L1 Max
|20:15
|Deportivo Garcilaso vs Cienciano
|Movistar, L1 Max
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Wolverhampton vs Aston Villa
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en LaLiga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Levante vs Deportivo Alavés
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Parma vs Cagliari
|Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Augsburg vs Köln
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Strasbourg vs Lens
|Disney+, ESPN5
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Porto vs Arouca
|Zapping, Claro TV+
|15:45
|Sporting CP vs Estoril
|Disney+
Partidos de hoy en Primera División de Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Cobresal vs La Serena
|max chile, TNT Sports Premium
|18:30
|Unión La Calera vs Audax Italiano
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:30
|Once Caldas vs Boyacá Chicó
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Serie A de Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Técnico Universitario vs Orense
|Zapping
Partidos de hoy en Primera División Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Cerro vs Boston River
|Disney+
Partidos de hoy en Primera División de Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Portuguesa vs Monagas
|18:30
|Academia Puerto Cabello vs Estudiantes Mérida
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Mazatlán vs Pachuca
|Azteca 7, FOX Mexico, ViX
|20:00
|Querétaro vs Santos Laguna
|TUDN, ViX, FOX+
|22:00
|Juárez vs Atlas
|fuboTV, Telemundo Deportes, UNIVERSO
|22:06
|Tijuana vs Pumas UNAM
|TUDN, ViX, FOX+
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.