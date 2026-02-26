Partidos de HOY EN VIVO, viernes 27 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Este viernes 27 de febrero tenemos una importante programación de partidos en vivo en los principales torneos del mundo. El fútbol en la Liga 1 de Perú, así como en la Premier League, Bundesliga y Serie A. Además, las ligas locales como Ecuador, Colombia y Uruguay también continuará desarrollándose. Consulta el horario y canales de transmisión.

PUEDES VER Partidos Liga 1 2026: Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Alianza Atlético vs ADT Movistar, L1 Max 17:45 Melgar vs Los Chankas Movistar, L1 Max 20:15 Deportivo Garcilaso vs Cienciano Movistar, L1 Max

Partidos de hoy en Premier League

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Wolverhampton vs Aston Villa ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Levante vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 14:45 Parma vs Cagliari Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIO PARTIDOS TV 14:30 Augsburg vs Köln Disney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIO PARTIDOS TV 14:45 Strasbourg vs Lens Disney+, ESPN5

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIO PARTIDOS TV 13:45 Porto vs Arouca Zapping, Claro TV+ 15:45 Sporting CP vs Estoril Disney+

Partidos de hoy en Primera División de Chile

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Cobresal vs La Serena max chile, TNT Sports Premium 18:30 Unión La Calera vs Audax Italiano max chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 20:30 Once Caldas vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Serie A de Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Técnico Universitario vs Orense Zapping

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 Cerro vs Boston River Disney+

Partidos de hoy en Primera División de Venezuela

HORARIO PARTIDOS TV 16:30 Portuguesa vs Monagas 18:30 Academia Puerto Cabello vs Estudiantes Mérida

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Mazatlán vs Pachuca Azteca 7, FOX Mexico, ViX 20:00 Querétaro vs Santos Laguna TUDN, ViX, FOX+ 22:00 Juárez vs Atlas fuboTV, Telemundo Deportes, UNIVERSO 22:06 Tijuana vs Pumas UNAM TUDN, ViX, FOX+

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.