Martín Palermo dio rotundo comentario sobre Alianza Lima tras eliminar a Boca: "No hizo un..."

Martín Palermo es una de las figuras históricas de Boca Juniors debido a que durante su etapa como futbolista consiguió títulos a través de sus goles. Sin embargo, en medio del sorteo de la Copa Libertadores 2026, el histórico delantero fue consultado directamente sobre la eliminación que sufrió el club argentino tras caer ante Alianza Lima.

Martín Palermo minimizó a Alianza Lima tras eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025

El programa 'Doble Punta' tuvo una entrevista con Palermo antes del sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Por ello, el exfutbolista de Boca fue consultado directamente sobre la eliminación de su equipo al caer ante Alianza en la edición pasada.

Para el goleador de uno de los clubes más grandes de Argentina la victoria del cuadro peruano no es algo relevante para él debido a que los íntimos lo lograron ganar el certamen y fueron eliminados rápidamente en grupos.

Video: Horacio Zimmermann

Asimismo, Martín Palermo dejó en claro que Alianza Lima pudo haber logrado algo histórico en la Copa Libertadores 2025 si hubiera tenido un buen rendimiento llegando hasta la instancia final del certamen internacional; sin embargo, no fue así.

"Sí, fue importante para ellos, pero al final no resultaron relevantes a lo largo de la copa. A pesar de que fue significativo para Alianza ingresar a la Libertadores al eliminar a Boca, durante el transcurso del torneo no hizo un buen papel. La Copa Libertadores es muy exigente para todos los equipos y esta vez no fue la excepción", expresó el exfutbolista argentino.

Alianza Lima eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima consiguió una histórica eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025 en la fase previa a la Fase de Grupos. En el primer encuentro disputado en Matute, los íntimos lograron ganar 1-0 y en la vuelta, tras una excelente tanda de penales, los blanquiazules se impusieron ante el equipo argentino.