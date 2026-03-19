Pablo Guede dejará Alianza Lima y será nuevo DT de San Lorenzo, según prensa argentina: "Acuerdo"

Alianza Lima tiene la obligación de seguir dando la hora en el Torneo Apertura y seguir rumbo al título nacional. Sin embargo, una noticia remeció Matute luego de que en Argentina dieran por hecho que Pablo Guede dejará su cargo como técnico blanquiazul para convertirse en nuevo DT de San Lorenzo.

Pablo Guede dejará Alianza Lima y será nuevo DT de San Lorenzo, según prensa argentina

En los últimos días se informó que Pablo Guede era considerado como el principal candidato para tomar las riendas de San Lorenzo en plena temporada. En ese sentido, el periodista argentino Roberto Rinaldi sorprendió a los hinchas blanquiazules al revelar que el estratega ya tiene una acuerdo con el ‘Ciclón’.

Asimismo, Rinaldi señaló que el elenco argentino tendrá que asumir el pago de la recisión de contrato del técnico de 51 años para que Alianza Lima acepte liberarlo. “Falta la información oficial pero Pablo Guede tiene un principio de acuerdo para que sea el nuevo técnico de San Lorenzo. El equipo de Boedo deberá pagar un resarcimiento económico por la salida de Alianza Lima”, reveló.

En Argentina revelan que Pablo Guede dejará Alianza Lima y firmará con San Lorenzo

Por su parte, el periodista Guillermo Poggi también confirmó en ‘ESPN’ que Guede dejará a los ‘íntimos’ para tener una nueva etapa en el fútbol argentino. Del mismo modo, remarcó que San Lorenzo no ve su cláusula de rescisión como un inconveniente.

Cabe señalar que anteriormente el propio presidente del ‘Ciclón’, Sergio Constantino, había revelado que preguntaron por las condiciones contractuales del aún técnico blanquiazul e iban a iniciar las conversaciones para concretar su fichaje.

La postura de Alianza Lima ante posible salida de Pablo Guede

Tras conocerse el interés de San Lorenzo en Pablo Guede, la reconocida periodista Fernanda Huapaya señaló que la institución de La Victoria solo contempla la salida del técnico luego de que se haga efectivo el pago de la rescisión de su contrato. Sin embargo, la idea del club es que se mantenga hasta final de temporada.

¿Qué equipos ha dirigido Pablo Guede?