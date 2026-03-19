Mr. Peet reveló postura de Alianza ante interés de San Lorenzo por Pablo Guede: "No se descarta..."

Los buenos resultados con Alianza Lima han hecho que en San Lorenzo consideren seriamente la incorporación de Pablo Guede para lo que resta de temporada; sin embargo, el elenco blanquiazul se muestra firme en su decisión. En la Liga 1, el equipo Íntimo está como uno de los líderes y su objetivo es claro: salir campeón.

El mundo de Alianza Lima remeció luego de las noticias que llegaron desde Argentina y más aún luego de que Sergio Costantino, presidente de San Lorenzo, revelara que espera llegar a un acuerdo con el entorno de Pablo Guede para su llegada. Antes de que los rumores desestabilicen el plantel victoriano, el club no pretende cambiar su postura, así lo reveló Mr. Peet.

Mr. Peet revela postura de Alianza Lima sobre Pablo Guede

El entrenador Pablo Guede llegó a Alianza Lima en medio de la expectativa por ser lograr el campeonato nacional. A pesar de la eliminación de la Copa Libertadores, la dirigencia no perdió la confianza y ahora apuestan todo por la Liga 1. Ahora, el mundo blanquiazul se pregunta si el estratega finalmente rescindirá su contrato y se irá a San Lorenzo.

Ante ello, y con el fin de mantener la calma, Mr. Peet señaló que Alianza Lima no tiene planes de dejar ir a Pablo Guede. “Yo me comuniqué con gerencia par informar cosas concretas y me dijeron eso; es normal que se interese y no descartan que se hayan interesado en Guede por el buen recuerdo que dejó en San Lorenzo. Yo creo que no está en peligro su permanencia en Alianza. Así son las cosas y Pablo Guede continúa en Alianza”, expresó el comentarista deportivo.

(Video: Mr. Peet Channel)

“El interés de San Lorenzo es cierto. No se descarta que Pablo Guede interese a otros clubes, porque en San Lorenzo le gana una supercopa a Boca, fue subcampeón con San Lorenzo y dejó un buen recuerdo e inmediatamente es lógico que volteen a ver a alguien que ya pasó por San Lorenzo. Me dijeron es que están comprometidos y que Pablo Guede está comprometido con el objetivo que es el título del campeonato, después de todo lo que le tocó vivir”, añadió.

Pablo Guede fue campeón de la Supercopa Argentina con San Lorenzo y luego llegó a Chile donde ganó títulos con Colo-Colo. Se espera que el técnico aumente su palmarés en su paso por el fútbol peruano con Alianza Lima y por ahora no habría peligro de su estadía en el club blanquiazul.

El contrato de Pablo Guede está vigente hasta diciembre de 2026, pero su salida del club podría darse bajo el pago de la cláusula y esta sería la única posibilidad de abandonar el fútbol peruano para su llegada a San Lorenzo.