Confirman lesión de Renzo Garcés y será baja en Alianza Lima para la Liga 1: "Tiene una..."

Catástrofe en Matute. Alianza Lima es líder del Torneo Apertura 2026 y se ilusiona con obtener el título de la Liga 1 esta temporada, pero el principal responsable de ello es Renzo Garcés gracias a sus apariciones determinantes y goles que en más de una ocasión le han salvado la cabeza a Pablo Guede. En ese sentido, ahora se confirmó que el defensor nacional se ha lesionado y será baja en el plantel blanquiazul para su siguiente partido en el certamen local.

Durante la transmisión más reciente del programa 'Hablemos de MAX', la periodista Ana Lucía Rodríguez brindó la preocupante información que obliga al central de la selección peruana a ausentarse en el enfrentamiento ante Juan Pablo II en el Estadio Alejandro Villanueva. Además, tampoco podrá acudir a la convocatoria de Mano Menezes en la Blanquirroja de cara a los encuentros con Senegal y Honduras por la fecha FIFA de marzo.

Renzo Garcés se encuentra lesionado

“Renzo Garcés está descartado para el fin de semana. Está lesionado, tiene una pubalgia. No entrenó hoy a la par con el equipo y está descartado, por lo que se encienden las alarmas en la selección”, indicó la mencionada comunicadora para asombro total de los hinchas de Alianza Lima, quienes saben que esta ausencia será sumamente importante para el plantel y le da un tremendo dolor de cabeza a Pablo Guede a la hora de armar el once inicial.

Con ello, Renzo Garcés entrará en un proceso de recuperación para poder volver al campo lo antes posible y llegar al clásico con Universitario de Deportes en el mes de abril, cuando el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se reanude. Recordemos que habrá una breve pausa la próxima semana por los partidos amistosos que tendrá la selección peruana en el extranjero. Si bien Mano Menezes no lo ha desconvocado todavía, se espera que en las próximas horas o días lo haga oficial.

¿Quién reemplazará a Renzo Garcés?

Si bien todavía Pablo Guede no lo ha oficializado, en teoría el reemplazo de Renzo Garcés en Alianza Lima ante Juan Pablo II debería ser Gianfranco Chávez. El ex Sporting Cristal ha sido probado como pivote por el entrenador blanquiazul, pero su posición natural sigue siendo la de defensor central; sin embargo, Ana Lucía Rodríguez sorprendió revelando el nuevo experimento que hará el DT argentino.

Marco Huamán sería el reemplazo de Renzo Garcés.

“Puso a Marco Huamán de central junto con Antoni. A Advíncula por derecha y Carbajal por izquierda”, precisó la conocida periodista deportiva, impactando así a muchos hinchas blanquiazules debido a que no es la posición natural del lateral nacido en Huancayo.