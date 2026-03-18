Felipe Chávez toma impactante decisión y descarta volver a jugar con Perú: "Decidí..."

Uno de los grandes ausentes en la lista de convocados de la selección peruana fue el prometedor volante Felipe Chávez, quien juega en la Bundesliga con el FC Colonia. Ante ello, el futbolista nacional conversó con un medio alemán y sorprendió al revelar que tomó la decisión de rechazar jugar nuevamente con la ‘Bicolor’.

Felipe Chávez descarta volver a jugar con Perú

Felipe Chávez es uno de los jugadores que más expectativas ha generado en los hinchas, especialmente por su formación en un club de élite como el Bayern Múnich, por lo que esperaban verlo en la nómina del DT Mano Menezes. Sin embargo, esto no se dio y fue el propio volante quien reveló que decidió no aceptar el llamado.

"Si bien es un gran honor y un reconocimiento a mis logros deportivos, decidí conscientemente no jugar con la selección nacional peruana”, fueron las palabras del talentoso jugador que estremecieron a los hinchas.

Felipe Chávez descartó jugar con la selección peruana

Según indicó el futbolista de 18 años, esta medida se dio ya que tiene como principal prioridad apoyar a su club en su pelea por evitar el descenso en la Bundesliga. Además, considerando que no ha gozado de muchos minutos, su decisión busca ganarse un lugar en el titularato.



“Mi prioridad es brindar el mejor apoyo posible a mi club y al equipo durante esta difícil etapa de la temporada. Por lo tanto, aprovecharé el próximo parón internacional para seguir ofreciendo mis servicios y apoyar de la mejor manera al FC Köln en su misión de permanecer en la liga”, sentenció.

Cabe señalar que en primera instancia, esta medida tomada por Felipe Chávez es netamente para esta fecha FIFA de marzo, donde la selección peruana enfrentará a Senegal y Honduras. Aunque, esta noticia alimenta los rumores que indican que el volante tiene la posibilidad de jugar con Alemania.

Números de Felipe Chávez esta temporada

Felipe Chávez no ha gozado de gran regularidad y solo ha podido disputar 5 partidos entre su estadía en el equipo principal del Bayern Múnich y FC Colonia. El volante solo ha jugado 61 minutos, un registro que espera incrementar en el futuro próximo.

Valor de mercado de Felipe Chávez

Luego del gran avance que Felipe Chávez ha dado en su carrera, el volante ha aumentado su valor de mercado alcanzando los 800 mil euros. Esta cifra representa la más alta de su carrera y apunta a seguir incrementándose.