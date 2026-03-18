Renzo Garcés no jugará ante Senegal y Honduras tras ser desconvocado de la selección peruana

La selección peruana tiene programado dos partidos amistosos el 28 y 31 de marzo ante Senegal y Honduras en tierras europeas. La lista de convocados por Mano Meneses se dio a conocer hace unos días, pero al parecer habrá una modificación debido a que el defensa Renzo Garcés no formará parte del plantel por una lesión.

A través de sus redes sociales, el máximo ente del fútbol peruano publicó un comunicado en el que confirma que el popular ‘Charapa’ será excluido de la lista de convocados y no viajará a Francia y España, países donde Perú afrontará sus encuentros de la fecha FIFA de marzo.

"La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Renzo Garcés, tras el informe médico enviado por su club, Alianza Lima, y luego de la evaluación realizada por el cuerpo médico de la 'Bicolor', ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la presente convocatoria para los amistosos internacionales que se disputarán en París y Madrid ante las selecciones de Senegal y Honduras", se lee en el texto.

Comunicado de la selección peruana.

¿Qué lesión tiene Renzo Garcés?

En el programa ‘Hablemos de MAX’, la periodista Ana Lucía Rodríguez informó que el zaguero de Alianza Lima tiene una pubalgia y también estará ausente en el partido que tendrá su equipo ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú en Matute.

“Renzo Garcés está descartado para el fin de semana. Tiene una pubalgia y no entrenó. Se encienden las alarmas de cara a la selección”, manifestó la mencionada comunicadora y reportero de L1 MAX.

Perú jugará con Senegal y Honduras en Europa

La selección peruana tiene pactada enfrentar a Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 a. m. (horario peruano) en el Stade de France. Mientras que el martes 31 del mismo mes, a la 1:00 p. m., chocará ante Honduras en el estadio Municipal de Butarque de España.