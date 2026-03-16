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URGENTE
Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

Con Tapia, Advíncula, Cueva y Guerrero: la larga lista de ausencias en la convocatoria de Menezes

Dentro de las 'sorpresas' en la primera lista de convocados por Mano Menezes está la ausencia de figuras como Tapia, Guerrero y otros futbolistas.

Shirley Marcelo
Mano Menezes no consideró a larga lista de jugadores.
Mano Menezes no consideró a larga lista de jugadores. | composición Líbero
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La selección peruana inicia la era de Mano Menezes con su primera convocatoria, pensando en los partidos que la ‘Blanquirroja’ asumirá en la fecha FIFA de marzo. Y así como resaltó el llamado a nuevas figuras como Jairo Vélez, Marco Huamán, Matías Zegarra, Adrián Quiroz y Alfonso Barco, hay una nómina de ausencias que llamó la atención. Conoce qué figuras quedaron al margen.

Mano Menezes anunció lista de convocados de la selección peruana.

PUEDES VER: Las sorpresas de Mano Menezes en su primera convocatoria con la selección peruana: "Renovación"

El entrenador de Perú inició su conferencia de prensa advirtiendo que no hablará sobre aquellos futbolistas que no se encuentren en lista, sin embargo, no se pudo evitar que se mencione que hay muchos nombres que quedaron fuera de consideración como Renato Tapia, Luis Advíncula, Kevin Quevedo y otros.

Ausencias en la lista de convocados de la selección peruana:

  • Renato Tapia
  • Luis Ramos
  • Luis Advíncula
  • Piero Quispe
  • Paolo Guerrero
  • Christian Cueva
  • Felipe Chávez
  • Bassco Soyer
  • Kevin Quevedo
  • Martín Távara.

“Tenemos algunas premisas fundamentales para iniciar el proceso. Primero, abrir más la convocatoria para que más clubes estén representados en la selección. Que los hinchas de los equipos miren a la selección y vean que hay lugar para los más destacados. Segundo, bajar la media de edad en la selección. Siempre tenemos que imaginar más de cuatro años al frente”, explicó Mano Menezes en referencia a los nuevos elementos que convocó.

Incluso ante la consulta por la ausencia de delanteros naturales, el entrenador de la selección peruana aseguró que su único enfoque es concretar victorias con el buen funcionamiento de su plantel.

“Mi preocupación es hacer goles. Para vencer tenemos que hacer goles. Pienso que para hacer goles, es una obra de todo el equipo. Tenemos que ayudar a los delanteros, porque sino no sobreviven bien. Pienso el fútbol como equipo. Vamos primeros a construir, y tengo la certeza que si lo hacemos bien, vamos a tener a delanteros haciendo goles”

Lista de convocados de Perú

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Lista de convocados de Perú

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Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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