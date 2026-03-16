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El nuevo valor de Juan Pablo Goicochea en medio de su convocatoria a la selección peruana
Juan Pablo Goicochea fue convocado a la selección peruana por Mano Menezes y ahora su pase vale el doble de lo que valía previo al llamado nacional.
Mano Menezes hizo oficial su lista de convocados para los próximos amistosos de la selección peruana y una de las grandes sorpresas fue que uno de los futbolistas que fue llamado subió su valor de mercado al instante. Ese es el caso de Juan Pablo Goicochea, quien ahora vale el doble de lo que valía previo al llamado nacional.
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Juan Pablo Goicochea fue convocado a la selección peruana por Mano Menezes y ahora su valor de mercado subió
Este lunes 16 de marzo, Menezes oficializó su lista de convocados de Perú para disputar los partidos ante Senegal y Honduras, y entre ellos, el delantero de Defensor Sporting de Uruguay fue una de las sorpresas de la nómina.
Asimismo, Juan Pablo Goicochea tuvo la excelente noticia de que al ser llamado su valor en el mercado pasó de valer 75 mil euros a 150 mil en un drástico cambio que lo beneficia.
Juan Pablo Goicochea pasó de valer 75 mil a 150 mil euros
Cabe mencionar que el jugador de 21 años actualmente es una de las figuras principales del fútbol uruguayo al ser habitual titular en su club, Defensor Sporting y uno de los prospectos juveniles más interesantes del balompié peruano.
Juan Pablo Goicochea en la selección peruana
Juan Pablo Goicochea ha sido llamado a la selección peruana para cuatro amistosos en 2025, sin embargo, solo tuvo una oportunidad de jugar y fue ante Bolivia el 21 de diciembre de 2025, dando una excelente asistencia.
Previo a su gran convocatoria al equipo mayor de la Bicolor, el delantero formó parte de la Sub-20 y Sub-23 disputando 28 y 8 partidos respectivamente. En su etapa con la selección peruana de menores logró anotar 7 goles.
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