En Brasil llenan de elogios a Erick Noriega tras convocatoria con la selección peruana: "Era de esperarse"

La nueva era de Mano Menezes bajo el mando de la selección peruana está siendo seguida de cerca por la prensa en Brasil. Además de tener el destacado entrenador en la delegación nacional, también se confirmó que los futbolistas que se desempeñan en la Serie A han sido convocados. Erick Noriega y André Carrillo regresarán a la ‘Bicolor’.

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En Brasil también tienen una alta expectativa por lo que será el nuevo inicio de la selección peruana luego de contar con dos figuras en los equipos del momento que se desempeñan en dicho país. Ante ello, era imposible no mencionar a Erick Noriega, quien en pocos meses se convirtió en una de las figuras de Gremio.

Prensa en Brasil elogia a Erick Noriega tras recibir convocatoria

El presente de Erick Noriega en el extranjero está siendo fenomenal, no solamente salió campeón con Gremio, sino que ha sabido ganarse el respeto y cariño de la hinchada del ‘Tri’. Su decisión de dejar Alianza Lima para irse al fútbol brasileño fue una de las más acertadas y ahora es uno de los pilares en la selección peruana luego de recibir la convocatoria de Mano Menezes.

Teniendo en consideración ello, la prensa de Brasil no dudó en destacar el llamado del ‘Samurái’ a la ‘Bicolor’. “El seleccionador peruano Mano Menezes anunció la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos contra Senegal y Honduras, que se disputarán en la próxima fecha FIFA. Como era de esperar, el mediocampista del Gremio, Erick Noriega, fue convocado nuevamente. Mano Menezes ya conoce bien a Noriega, pues lo entrenó cuando dirigía al Gremio la temporada pasada. Durante ese periodo, el jugador también jugó fuera de su posición habitual, como defensa”, señalaron en el portal de GZH.

Erick Noriega fue convocado por Mano Menezes a la selección peruana.

Tras su salida a Gremio, el valor de Erick Noriega incrementó en el mercado y su costo actual es de 4,00 mill. de euros, según indica Transfermarkt. Sus destacadas actuaciones en Brasil han hecho que su nombre también empiece a sonar como posible refuerzo en Europa.