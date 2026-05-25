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Universitario suma a futbolista de casi 1 millón de euros para vencer a Deportes Tolima

Universitario de Deportes desea clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 venciendo a Deportes Tolima y por eso sumó a su plantilla a futbolista valorizado en casi 1 millón de euros.

Luis Blancas
Universitario suma a futbolista de 900 mil e euros para clasificar en la Copa Libertadores 2026
Universitario suma a futbolista de 900 mil e euros para clasificar en la Copa Libertadores 2026 | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se medirá ante Deportes Tolima en un encuentro decisivo, en el que una victoria le garantiza el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, desde el club merengue buscan todas las alternativas posibles para alcanzar su objetivo internacional y sumarán a su plantel a un futbolista valorizado en casi 1 millón de euros: estamos hablando de José Carabalí.

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Universitario suma a futbolista de 900 mil e euros para clasificar en la Copa Libertadores 2026

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Carabalí volvió a entrenador y forma parte de los jugadores que concentran para afrontar el partido clave ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Ate.

Cabe mencionar que el futbolista ecuatoriano no estuvo presente en el último partido de Universitario ante Deportivo Moquegua debido al fallecimiento de su abuela y se encontraba de viaje junto a sus familiares.

José Carabalí concentró con Universitario para jugar partido ante Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026

José Carabalí concentró con Universitario para jugar partido ante Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026

Con el regreso de José Carabalí, el técnico Héctor Cúper buscará vencer a Deportes Tolima para luego clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en la última jornada ante toda su hinchada en el Monumental.

José Carabalí en Universitario 2026

Carabalí es una de las piezas fundamentales del plan ofensivo de Universitario para Héctor Cúper y, a lo largo de 2026, ha tenido un papel destacado en varios partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores.

El futbolista ecuatoriano, de 29 años, ha participado en 14 de los 13 partidos posibles del Torneo Apertura y, en la fase de grupos de ‘La Gloria Eterna’, disputó los 5 encuentros disponibles. En conjunto, suma 2 goles en la presente temporada.

Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes y Deportes Tolima jugarán el martes 25 de mayo, a las 7.30 p. m., por la sexta jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Monumental de Ate.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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