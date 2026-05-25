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¿Regresa a Universitario? Dan importante información sobre el futuro de Piero Quispe: "Proyecta"
El futuro de Piero Quispe vuelve nuevamente a ser tema de conversación, ya que retornará a Pumas de México y muchos hinchas lo piden para Universitario ¿Regresará al club crema?
El futuro de Piero Quispe genera bastante incertidumbre en pleno mercado de transferencias. El volante peruano atraviesa días determinantes para conocer cuál será su destino futbolístico de cara a la próxima temporada y también viene siendo relacionado con su exclub, Universitario de Deportes.
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El futuro de Piero Quispe
Según pudo conocer Líbero, a través del periodista Manuel Gonzalo, Quispe tendría los días contados en Pumas UNAM. Por ello, su entorno ya comenzó a moverse en busca de nuevas posibilidades fuera de México para que mantenga continuidad.
La llegada del mediocampista peruano a Universitario no se hará realidad, ya que el propósito del futbolista es permanecer en el fútbol extranjero y ahora su nuevo equipo estaría muy cerca de Arabia Saudita.
Piero Quispe no regresará a Universitario y su futuro está cerca del fútbol de Arabia Saudita
“Piero Quispe proyecta no regresar al fútbol peruano en un buen tiempo. Es probable que su futuro puede ser en el fútbol árabe”, afirmó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.
Cabe mencionar que Piero Quispe cuenta con un contrato hasta diciembre de 2026 con Pumas de México, por lo que cualquier equipo que quiera incorporarlo deberá negociar directamente con la institución universitaria.
¿Piero Quispe regresará a Universitario de Deportes?
Quispe no regresará a Universitario de Deportes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ya que el volante peruano de 24 años desea continuar su carrera fuera de Perú tras su fallido paso por Sydney FC de Australia, donde terminó en segundo lugar.
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