0
EN VIVO
Ignacio Buse vs Tommy Paul por final de ATP 500 de Hamburgo

¿Regresa a Universitario? Piero Quispe tuvo desalentador momento en Australia con Sydney FC

Piero Quispe tuvo un momento desalentador en la A-League luego de finalizar la temporada. Muchos hinchas se preguntan si volverá a la ‘U’ o si seguirá en el exterior.

Antonio Vidal
Piero Quispe vivió desolador momento con Sydney FC
Piero Quispe vivió desolador momento con Sydney FC
COMPARTIR

El sábado 23 de mayo, Sydney FC se midió con Auckland FC en un duelo de la A-League que concluyó con derrota por 1-0 para el conjunto en el que milita el futbolista de la selección peruana, Piero Quispe. Se trataba, además, de la final del torneo austriaco, por lo que, tras ese tropiezo, Quispe quedó como subcampeón.

Universitario vs Moquegua jugarán en el estadio 25 de noviembre.

PUEDES VER: Universitario vs CD Moquegua EN VIVO por la Liga 1: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

En ese escenario, varios han interpretado que el peruano podría tener opciones de volver a Universitario de Deportes, ya que el ‘Príncipe Inca’ está cedido por Pumas UNAM y su regreso al club mexicano está programado para finales de año. Así, aprovechando la pausa del fútbol australiano, Quispe estaría en condiciones de tomar una decisión relevante.

Sydney FC quedó subcampeón de la A-League

Sydney FC quedó subcampeón de la A-League

¿Cómo le fue a Piero Quispe en Sydney FC?

En este temporada, Piero Quispe en treinta partidos solo pudo aportar cinco asistencias y dos goles. Siendo un rendimiento muy bajo para lo que se esperaba.

Trayectoria de Piero Quispe

Con 24 años, Piero Quispe ha podido defender la camiseta de tres equipos diferentes.

  • Universitario Juvenil → Universitario Sub-20
  • Universitario Sub-20 → Universitario II
  • Universitario II → Universitario
  • Universitario → Pumas UNAM
  • Pumas UNAM → Sydney FC
  • Sydney FC → Pumas UNAM
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alineaciones Alianza Lima vs Chankas: El imponente once de Guede para salir campeón del Apertura

  2. Alineaciones de Universitario vs CD Moquegua: el once que prepara Héctor Cúper por el Apertura

  3. Héctor Cúper tomó sorpresiva decisión con 'Tunche' Rivera en Universitario: "No va..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano