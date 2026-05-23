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¿Regresa a Universitario? Piero Quispe tuvo desalentador momento en Australia con Sydney FC
Piero Quispe tuvo un momento desalentador en la A-League luego de finalizar la temporada. Muchos hinchas se preguntan si volverá a la ‘U’ o si seguirá en el exterior.
El sábado 23 de mayo, Sydney FC se midió con Auckland FC en un duelo de la A-League que concluyó con derrota por 1-0 para el conjunto en el que milita el futbolista de la selección peruana, Piero Quispe. Se trataba, además, de la final del torneo austriaco, por lo que, tras ese tropiezo, Quispe quedó como subcampeón.
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En ese escenario, varios han interpretado que el peruano podría tener opciones de volver a Universitario de Deportes, ya que el ‘Príncipe Inca’ está cedido por Pumas UNAM y su regreso al club mexicano está programado para finales de año. Así, aprovechando la pausa del fútbol australiano, Quispe estaría en condiciones de tomar una decisión relevante.
Sydney FC quedó subcampeón de la A-League
¿Cómo le fue a Piero Quispe en Sydney FC?
En este temporada, Piero Quispe en treinta partidos solo pudo aportar cinco asistencias y dos goles. Siendo un rendimiento muy bajo para lo que se esperaba.
Trayectoria de Piero Quispe
Con 24 años, Piero Quispe ha podido defender la camiseta de tres equipos diferentes.
- Universitario Juvenil → Universitario Sub-20
- Universitario Sub-20 → Universitario II
- Universitario II → Universitario
- Universitario → Pumas UNAM
- Pumas UNAM → Sydney FC
- Sydney FC → Pumas UNAM
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