Edgar Lastre, artillero de CD Moquegua, dio impactante calificativo de Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes busca revertir su complejo momento en la temporada. Los cremas mostraron una mejor de nivel en el primer partido de Héctor Cúper al mando y apuntan a conseguir la victoria en su duelo ante CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. En la previa del encuentro, el delantero Edgar Lastre sorprendió al emitir una sorpresiva opinión sobre los cremas.

Edgar Lastre, artillero de CD Moquegua, dio impactante calificativo de Universitario

Durante un diálogo con el programa 'Estudio Fútbol', el futbolista ecuatoriano Edgar Lastre fue consultado por sus sensaciones antes de un partido de alto impacto, como su duelo ante Universitario. En esa línea, la figura de CD Moquegua sorprendió al dejar la rivalidad de lado y destacar a los cremas.

Lastre fue contundente al señalar que este partido representa un plus, ya que se trata de un rival “grande”, por lo que llegan con una especial motivación de quedarse con la victoria.

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"Como ustedes han podido ver, somos un equipo que sabe lo que quiere, vamos muy de acuerdo al orden y a todas esas cosas. Estamos contentos porque esta clase de partidos motivan a cualquiera, entonces creo que de eso se trata. Enfrentar a un equipo grande creo que es una motivación, es un plus para muchas cosas", señaló.

En ese sentido, el delantero también reveló que junto al plantel vieron el último partido de Universitario ante Nacional para analizar su desempeño. De dicho encuentro, llegó a la conclusión de que los cremas pasarán por dificultades en su juego.

"Vimos el partido todos juntos. Creo que hicieron un gran partido allá (en Uruguay) donde fueron a jugar; planteó muy bien el encuentro. Pero creo que así como nosotros, ellos tienen dificultades también en las cuales trabajar durante la semana de cara al partido", acotó el atacante.

Edgar Lastre es la carta de gol de CD Moquegua

El ecuatoriano será una de las mayores amenazas de CD Moquegua para su duelo ante Universitario. En lo que va de la temporada, se ha consagrado como el máximo goleador del equipo con cinco anotaciones. Además, también ha aportado tres asistencias, todo esto en 14 partidos.