La sensible razón por la que José Carabalí no podrá estar en el Universitario vs Moquegua

Luego del valioso empate ante Nacional en Uruguay por la Copa Libertadores, Universitario de Deportes deberá enfocarse nuevamente en el torneo local, donde se medirá con CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre. Si bien está fuera de la pelea por el Torneo Apertura, el cuadro crema debe conseguir una victoria para seguir sumando en la tabla acumulada.

De cara a este partido, el entrenador Héctor Cúper no podrá contar con una pieza clave: José Carabalí. El ecuatoriano viene siendo uno de los mejores futbolistas de la temporada; sin embargo, se perderá este duelo por una sensible razón: el último jueves, Universitario informó la lamentable muerte de la abuela del lateral.

“El Club Universitario de Deportes lamenta profundamente el fallecimiento de Isabel Prado Wila, abuela de nuestro futbolista José Carabalí. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a José, así como a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, escribió el cuadro merengue en sus redes sociales.

Información sobre José Carabalí.

Debido a esto, Universitario de Deportes decidió priorizar el bienestar del futbolista, a quien le dio permiso para estar junto a su familia en este difícil momento. Podrá unirse al plantel en los próximos días con miras al vital enfrentamiento ante Deportes Tolima en el Monumental.

¿Cuándo juegan Universitario vs CD Moquegua?

El duelo entre Universitario y CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 se llevará a cabo el sábado 23 de mayo en el Estadio 25 de Noviembre desde las 12.45 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max.