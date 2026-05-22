0

La sensible razón por la que José Carabalí no podrá estar en el Universitario vs Moquegua

José Carabalí es uno de los mejores jugadores cremas de la temporada, pero lamentablemente no podrá estar presente para el choque ante CD Moquegua.

Gary Huaman
José Carabalí no podrá estar en el Universitario vs CD Moquegua.
José Carabalí no podrá estar en el Universitario vs CD Moquegua. | Foto: Universitario
COMPARTIR

Luego del valioso empate ante Nacional en Uruguay por la Copa Libertadores, Universitario de Deportes deberá enfocarse nuevamente en el torneo local, donde se medirá con CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre. Si bien está fuera de la pelea por el Torneo Apertura, el cuadro crema debe conseguir una victoria para seguir sumando en la tabla acumulada.

Universitario debutó en la Copa Libertadores 2026 con un empate ante Junior.

PUEDES VER: Universitario vs Tolima: fecha, hora y canal del decisivo duelo por la Copa Libertadores

De cara a este partido, el entrenador Héctor Cúper no podrá contar con una pieza clave: José Carabalí. El ecuatoriano viene siendo uno de los mejores futbolistas de la temporada; sin embargo, se perderá este duelo por una sensible razón: el último jueves, Universitario informó la lamentable muerte de la abuela del lateral.

El Club Universitario de Deportes lamenta profundamente el fallecimiento de Isabel Prado Wila, abuela de nuestro futbolista José Carabalí. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a José, así como a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, escribió el cuadro merengue en sus redes sociales.

Información sobre José Carabalí.

Información sobre José Carabalí.

Debido a esto, Universitario de Deportes decidió priorizar el bienestar del futbolista, a quien le dio permiso para estar junto a su familia en este difícil momento. Podrá unirse al plantel en los próximos días con miras al vital enfrentamiento ante Deportes Tolima en el Monumental.

¿Cuándo juegan Universitario vs CD Moquegua?

El duelo entre Universitario y CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 se llevará a cabo el sábado 23 de mayo en el Estadio 25 de Noviembre desde las 12.45 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alineaciones de Universitario vs CD Moquegua: el once que prepara Héctor Cúper por el Apertura

  2. Alineaciones Alianza Lima vs Chankas: El imponente once de Guede para salir campeón del Apertura

  3. Alianza Lima no pudo vencer a club de Andahuaylas y pone en riesgo el liderato del Apertura

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano