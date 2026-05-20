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Universitario vs Tolima: fecha, hora y canal del decisivo duelo por la Copa Libertadores
Universitario se juega la vida ante Deportes Tolima en la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Revisa aquí todo sobre este encuentro.
Tras su partido ante Nacional en el Gran Parque Central, Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima en el Monumental por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. A continuación, revisa toda la información sobre este vital enfrentamiento para los cremas.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo B
¿Cuándo juegan Universitario vs Tolima por la Copa Libertadores 2026?
El duelo entre Universitario vs Tolima por la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026 se jugará el próximo martes 26 de mayo en el Estadio Monumental.
¿A qué hora juegan Universitario vs Tolima por la Copa Libertadores 2026?
El compromiso entre Universitario vs Tolima está pactado para empezar a las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana).
¿Dónde ver Universitario vs Tolima por la Copa Libertadores 2026?
De momento, no se ha confirmado el canal que transmitirá el choque entre Universitario vs Tolima, pero sí podrá verse a través de la plataforma de streaming Disney+ en Perú y Sudamérica.
Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2026
|PUESTOS
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PUNTOS
|1
|Coquimbo
|5
|3
|10
|2
|Tolima
|5
|1
|7
|3
|Universitario
|4
|-1
|4
|4
|Nacional
|4
|-3
|4
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