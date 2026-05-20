ALERTA MÁXIMA en un Walmart de North Freeway: hombre fue acusado de FILMAR DE MANERA INAPROPIADA a mujeres desprevenidas

Un joven de 23 años fue detenido en Estados Unidos tras ser acusado de grabar de forma inapropiada a clientas dentro de una tienda Walmart en Houston, cerca de la autopista North Freeway. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 3:30 p. m. y ha generado preocupación por la seguridad en espacios públicos, reavivando el debate sobre los protocolos en establecimientos de alto tránsito como esta cadena en EE. UU.

Gabriel Silva Valerio, de 23 años, fue acusado de realizar grabaciones visuales invasivas.

Hombre fue acusado de filmar de forma inapropiada a mujeres desprevenidas en una tienda Walmart de la North Freeway

El detenido fue identificado como Gabriel Silva Valerio, quien enfrenta cargos por grabación visual invasiva. Según registros oficiales, posteriormente fue liberado bajo fianza personal.

De acuerdo con la información policial, un empleado del Walmart de Houston alertó a las autoridades luego de observar a un hombre recorriendo los pasillos, siguiendo a varias clientas y utilizando su teléfono celular para grabar desde ángulos bajos. El incidente ocurrió en la tienda ubicada en 4412 North Freeway, uno de los establecimientos más concurridos de la cadena Walmart en Estados Unidos.

Una fuente policial citada por KPRC 2 Click2Houston detalló que varias personas habrían estado involucradas como denunciantes, aunque en ese momento no comprendían completamente lo que sucedía.

Investigación en Walmart EE. UU.: respuesta de la empresa

Un testigo relató a la fuente que el hombre no solo grababa a las mujeres, sino que también las seguía dentro de la tienda mientras registraba partes íntimas sin consentimiento. Sin embargo, muchas de las presuntas víctimas no llegaron a percatarse del hecho y ya habían abandonado el local cuando la policía intervino.

"En cuanto tuvimos conocimiento de la supuesta actividad, nos pusimos en contacto con seguridad y agradecemos su pronta respuesta. La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad, y seguiremos colaborando estrechamente con las autoridades locales durante la investigación", declaró un portavoz de Walmart a KPRC 2 News.

Hasta el momento, Valerio no registra antecedentes penales en el condado de Harris y deberá comparecer ante el tribunal este miércoles por la mañana, mientras continúa la investigación en este caso ocurrido en un Walmart en EE. UU., el cual ha generado alerta entre clientes y autoridades en Estados Unidos.