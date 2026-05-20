Temblor hoy, miércoles 20 de mayo en Perú EN VIVO: magnitud del último sismo y reporte según el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa monitoreando de manera permanente la actividad sísmica en el país debido a la alta frecuencia de movimientos telúricos registrados en el territorio nacional. Este miércoles 20 de mayo, revisa l cobertura EN VIVO para conocer la magnitud del último sismo registrado, así como el epicentro, profundidad y hora exacta del movimiento telúrico, según los reportes oficiales emitidos por el IGP.

Temblor en Perú HOY, 20 de mayo, EN VIVO vía el IGP 09:08 Temblor HOY en Ica - Fecha y hora local: 20/05/2026 07:14:12 - Magnitud: 3.6 - Profundidad: 60 km - Latitud: -14.24 - Longitud: -75.74 - Intensidad: II en Ica - Referencia: 19 km al sur de Ica, Ica - Ica

¿Qué debe contener una mochila de emergencia para sismos en Perú?

Una mochila de emergencia para sismos en Perú debe contener artículos básicos que permitan sobrevivir al menos 24 a 48 horas después de un desastre. Según las recomendaciones de Instituto Nacional de Defensa Civil, estos son algunos elementos esenciales:

Agua potable y alimentos no perecibles (enlatados, galletas, barras energéticas).

Linterna con pilas de repuesto.

Radio portátil para escuchar información oficial.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.

Mascarillas y alcohol en gel.

Documentos importantes en bolsa hermética (DNI, partidas, tarjetas).

Dinero en efectivo en monedas y billetes pequeños.

Ropa abrigadora, manta y poncho impermeable.

Silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.

Cargador portátil para celular.

Artículos de higiene personal y papel higiénico.

Alimentos y accesorios para bebés, adultos mayores o mascotas si es necesario.

Se recomienda mantener la mochila en un lugar accesible y revisarla periódicamente para reemplazar productos vencidos o en mal estado.

¿Cuándo se considera terremoto y temblor?

La diferencia entre un temblor y un terremoto está relacionada principalmente con la magnitud y el impacto que produce el movimiento sísmico.