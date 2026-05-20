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Temblor hoy, miércoles 20 de mayo en Perú EN VIVO: magnitud del último sismo y reporte según el IGP
Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo que se registre en Perú hoy, miércoles 20 de mayo. Mantente informado.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa monitoreando de manera permanente la actividad sísmica en el país debido a la alta frecuencia de movimientos telúricos registrados en el territorio nacional. Este miércoles 20 de mayo, revisa l cobertura EN VIVO para conocer la magnitud del último sismo registrado, así como el epicentro, profundidad y hora exacta del movimiento telúrico, según los reportes oficiales emitidos por el IGP.
Temblor en Perú HOY, 20 de mayo, EN VIVO vía el IGP
Temblor HOY en Ica
- Fecha y hora local: 20/05/2026 07:14:12
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 60 km
- Latitud: -14.24
- Longitud: -75.74
- Intensidad: II en Ica
- Referencia: 19 km al sur de Ica, Ica - Ica
¿Qué debe contener una mochila de emergencia para sismos en Perú?
Una mochila de emergencia para sismos en Perú debe contener artículos básicos que permitan sobrevivir al menos 24 a 48 horas después de un desastre. Según las recomendaciones de Instituto Nacional de Defensa Civil, estos son algunos elementos esenciales:
- Agua potable y alimentos no perecibles (enlatados, galletas, barras energéticas).
- Linterna con pilas de repuesto.
- Radio portátil para escuchar información oficial.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Mascarillas y alcohol en gel.
- Documentos importantes en bolsa hermética (DNI, partidas, tarjetas).
- Dinero en efectivo en monedas y billetes pequeños.
- Ropa abrigadora, manta y poncho impermeable.
- Silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.
- Cargador portátil para celular.
- Artículos de higiene personal y papel higiénico.
- Alimentos y accesorios para bebés, adultos mayores o mascotas si es necesario.
Se recomienda mantener la mochila en un lugar accesible y revisarla periódicamente para reemplazar productos vencidos o en mal estado.
¿Cuándo se considera terremoto y temblor?
La diferencia entre un temblor y un terremoto está relacionada principalmente con la magnitud y el impacto que produce el movimiento sísmico.
- Temblor: se utiliza para describir un sismo de menor intensidad, que generalmente no causa daños graves ni víctimas. Son movimientos frecuentes en países sísmicos como Perú y muchas veces solo generan sacudidas leves.
- Terremoto: se considera cuando el sismo alcanza una magnitud mayor y provoca daños importantes en viviendas, edificios, carreteras o pérdidas humanas. Aunque no existe una cifra exacta universal, normalmente se habla de terremoto cuando supera los 7 grados de magnitud y tiene efectos destructivos.
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Temblor HOY, martes 19 de mayo EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú, según IGP
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Temblor HOY, lunes 18 de mayo de 2026, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú según el IGP
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Resultados Examen de admisión USMP 2026-I: accede al LINK para consultar puntaje y lista de ingresantes
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