Temblor HOY, martes 19 de mayo, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú según el IGP

Perú se ubica en una de las regiones sísmicas más activas del planeta, por lo que los temblores son fenómenos frecuentes en la vida diaria. En este contexto, la información oficial y en tiempo real es clave para la población. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través de su red de monitoreo, es la entidad encargada de reportar datos como la magnitud, ubicación del epicentro, profundidad y hora exacta de cada sismo registrado en el país.

Temblor HOY, martes 19 de mayo, EN VIVO: epicentro y magnitud del sismo 09:21 Bienvenidos Hoy, 19 de mayo de 2026, sigue en vivo la información sobre los sismos en Perú con reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hace unos minutos en Perú hoy, según el IGP?

De acuerdo con los reportes en tiempo real de la entidad científica Instituto Geofísico del Perú, cada movimiento telúrico registrado en el territorio nacional es actualizado de forma inmediata mediante su sistema de vigilancia sísmica.

El Centro Sismológico Nacional (CENSIS), que opera dentro de la red de monitoreo, recopila información proveniente de sensores distribuidos en todo el país, lo que permite ubicar con precisión el epicentro, así como estimar la magnitud y profundidad del evento.

Si bien estos datos pueden ajustarse en las primeras horas tras el sismo, el IGP es la fuente oficial para confirmar con exactitud dónde ocurrió el movimiento telúrico en Perú y cuál fue su alcance real.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y por qué hay tantos sismos en Perú?

Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica de cerca de 40 mil kilómetros que rodea el océano Pacífico y concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo.

En esta zona convergen placas tectónicas, como la placa de Nazca, que chocan y se deslizan bajo otras placas, generando constantes movimientos sísmicos. Esta dinámica natural explica la alta frecuencia de temblores en el país y la importancia de mantenerse informado ante cualquier alerta.

Números de emergencia en Perú ante un sismo HOY

Ante un sismo en Perú, es fundamental contar con los números de emergencia a la mano para actuar rápidamente:

Emergencias (línea única): 105

Policía Nacional del Perú: 105

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios: 116

Policía de Carreteras: 110

Defensa Civil: 115

Infosalud: 113

Cruz Roja Peruana: 01 266 0481

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y tener un plan de emergencia familiar sigue siendo una de las principales recomendaciones ante la constante actividad sísmica en el Perú.