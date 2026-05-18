Corte de agua este martes 19 de mayo en Lima: revisa los horarios y distritos afectados, según Sedapal

¡Toma precauciones! Mediante sus redes sociales, Sedapal informó cuáles son los distritos y horarios del corte de agua programado para este martes 19 de mayo. Estas medidas se deben a trabajos de mantenimiento, por lo que los vecinos no contarán con el servicio por más de 10 horas.

¿Qué distritos no tendrán agua este martes 19 de mayo?

Lurigancho

Santiago de Surco

Puente Piedra

Corte de agua en Lurigancho

El sector 137 de Lurigancho no contará con el servicio de agua potable, desde la 1:00 p. m. de este martes 18 de mayo hasta las 11:50 p. m. Revisa las zonas afectadas por el corte de Sedapal:

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo I y II etapa

Calle 1

Av. A, B y C

Afecta al CR-492 y R-PE1

Corte de agua en Surco

Sedapal realizará trabajos de ejecución de empalme en los sectores 297 y 298 en Surco, por lo que se suspenderá el servicio de agua potable, en un horario de 12:00 m. a 11:00 p. m.

Urb. Las Colinas, Urb. Santa Carmela, Urb. El Eucalipto, Urb. Santa Justina, Urb. Santa Victoria, Urb. Acuario, Urb. Las Poncianas, Urb. San Jorge, Urb. Las Villas de Monterrico, Urb. Huertos de Villa, C. C. Monterrico, Urb. Valle Hermoso Oeste, Urb. Colinas de Monterrico y Urb. Huertos de San Antonio.

Cuadrante: Av. Las Casuarinas, Av. La Encalada, Av. Primavera, Jr. Tomasal.

Vecinos deberán juntar agua y tomar sus precauciones ante el corte del servicio.

Corte de agua en Puente Piedra

Este martes 19 de mayo, diversas zonas de Puente Piedra no tendrán servicio de agua potable debido a trabajos de Sedapal. El horario de corte será de 12:00 a. m. a 8:00 p. m.