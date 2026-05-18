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Corte de agua este martes 19 de mayo en Lima: revisa los horarios y distritos afectados, según Sedapal
Sedapal anuncia corte de agua para el martes 19 de mayo en varios distritos de Lima. Los trabajos de mantenimiento afectarán el suministro por más de 10 horas.
¡Toma precauciones! Mediante sus redes sociales, Sedapal informó cuáles son los distritos y horarios del corte de agua programado para este martes 19 de mayo. Estas medidas se deben a trabajos de mantenimiento, por lo que los vecinos no contarán con el servicio por más de 10 horas.
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¿Qué distritos no tendrán agua este martes 19 de mayo?
- Lurigancho
- Santiago de Surco
- Puente Piedra
Corte de agua en Lurigancho
El sector 137 de Lurigancho no contará con el servicio de agua potable, desde la 1:00 p. m. de este martes 18 de mayo hasta las 11:50 p. m. Revisa las zonas afectadas por el corte de Sedapal:
- Urb. Las Terrazas de Caraponguillo I y II etapa
- Calle 1
- Av. A, B y C
- Afecta al CR-492 y R-PE1
Corte de agua en Surco
Sedapal realizará trabajos de ejecución de empalme en los sectores 297 y 298 en Surco, por lo que se suspenderá el servicio de agua potable, en un horario de 12:00 m. a 11:00 p. m.
- Urb. Las Colinas, Urb. Santa Carmela, Urb. El Eucalipto, Urb. Santa Justina, Urb. Santa Victoria, Urb. Acuario, Urb. Las Poncianas, Urb. San Jorge, Urb. Las Villas de Monterrico, Urb. Huertos de Villa, C. C. Monterrico, Urb. Valle Hermoso Oeste, Urb. Colinas de Monterrico y Urb. Huertos de San Antonio.
- Cuadrante: Av. Las Casuarinas, Av. La Encalada, Av. Primavera, Jr. Tomasal.
Vecinos deberán juntar agua y tomar sus precauciones ante el corte del servicio.
Corte de agua en Puente Piedra
Este martes 19 de mayo, diversas zonas de Puente Piedra no tendrán servicio de agua potable debido a trabajos de Sedapal. El horario de corte será de 12:00 a. m. a 8:00 p. m.
- A. H. Virgen de Fátima de Jerusalén
- A. H. Hijos de Jerusalén
- A. H. Señor de Muruhuay 2da etapa
- A. H. Santiago Antúnez de Mayolo
- A. H. Huascarán Hermoso
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