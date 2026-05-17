Arsenal vs Burnley juegan este lunes 18 de mayo en un decisivo encuentro por la fecha 37 de la Premier League 2025/2026. Los ‘Gunners’ son los grandes favoritos para conseguir el título a falta de dos jornadas y esperarán un tropiezo del Manchester City para coronarse. Este compromiso dará inicio desde las 2:00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de ESPN y Disney Plus.

Previa del partido Arsenal vs Burnley por Premier League

Arsenal llega motivado a este partido y con la concentración necesaria para hacer respetar su localía en lo que será su último encuentro en el Emirates Stadium esta temporada. El equipo de Mikel Arteta está cerca de romper una racha de más de 20 años sin conquistar títulos.

Arsenal necesita dos triunfos para asegurar el título de la Premier League.

El cuadro londinense confía en encontrar los goles en la figura de Viktor Gyokeres, quien suma 14 anotaciones en la Premier League. De igual forma, Odegaard y Saka buscarán hacer daño a su rival para ampliar a cuatro su racha de victorias.

Por su parte, Burnley ya tiene su destino confirmado luego de haber perdido la categoría, por lo que volverán a jugar la Championship, por lo que la única aspiración que tienen es no quedar como el colero. Los ‘Clarets’ esperan dar el golpe y romper una racha de once partidos sin ganar.

Burnley descendió a la Championship para la siguiente temporada.

¿A qué hora juega Arsenal vs Burnley?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido Arsenal vs Burnley en todos los países de Sudamérica, así como en Estados Unidos y España:

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 4:00 p. m.

México y Centroamérica: 1:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Arsenal vs Burnley?

El partido entre Arsenal vs Burnley podrá sintonizarse EN VIVO ONLINE por la señal de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica. A continuación, te dejamos los canales de transmisión para el resto de los países del mundo.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

México y Panamá: Max.

Puerto Rico: UNIVERSO, ESPN, Disney Plus y NAICOM.

España: DAZN, DAZN 1 y Movistar Plus.

Estados Unidos: USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, SiriusXM FC.

Arsenal vs Burnley: pronóstico y apuestas

Arsenal tiene el cartel de favorito para quedarse con la victoria ante Burnley y coronarse campeón de la Premier League. Conoce las cuotas en las casas de apuestas.

Casa de apuestas Arsenal Empate Burnley Betsson 1.08 11.50 33.00 Betano 1.11 10.50 37.00 Bet365 1.09 11.00 21.00 1xBet 1.10 13.60 32.00 CoolBet 1.10 13.00 27.00

Arsenal vs Burnley: historial de enfrentamientos

El historial entre Arsenal y Burnley registra un total de 116 enfrentamientos oficiales, con 34 victorias para los ‘Clarets’, 24 empates y 58 triunfos para los ‘Gunners’. Estos son los últimos resultados entre ambos equipos:

01/11/2025 | Burnley 0-2 Arsenal

17/02/2024 | Burnley 0-5 Arsenal

11/11/2023 | Arsenal 3-1 Burnley

23/01/2022 | Arsenal 0-0 Burnley

18/09/2021 | Burnley 0-1 Arsenal

¿Qué resultados necesita el Arsenal para ser campeón de Premier League?

El Arsenal llega como principal candidato al título de la Premier League tras sacar dos puntos de ventaja sobre el Manchester City en la recta final del torneo. Los ‘Gunners’ dependen de sí mismos y deberán vencer a Burnley mientras esperan un tropiezo de los ‘Citizens’ frente a AFC Bournemouth. De no darse ese resultado, el cuadro londinense aún tendrá la obligación de ganar sus dos partidos pendientes para seguir en la cima y asegurar la corona.

Arsenal vs Burnley: alineaciones probables

Posible alineación del Arsenal: David Raya; Cristhian Ibargüen, Gabriel, William Saliba, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Lewis-Skelly, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Trossard y Viktor Gyokeres.

Posible alineación de Burnley: Max Weiss; Kyle Walker, Axel Tuanzebe, Maxime Esteve, Lucas Pires; Ugochukwu, Florentino, Hannibal Mejbri; Loum Tchaouna, Jaidon Anthony y Zian Flemming.

¿Dónde juegan Arsenal vs Burnley?

Arsenal jugará su último partido en el Emirates Stadium en esta temporada

El partido entre Arsenal vs Burnley está programado para disputarse en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a 60,704 espectadores.