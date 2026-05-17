Griezmann calificó de "error" el fichar por Barcelona en su despedida del Atlético Madrid: "Pido perdón"
El delantero francés acaba de encender las redes al revelar que considera un error haber dejado al Atlético de Madrid para fichar por el FC Barcelona.
Antoine Griezmann jugó su último partido como futbolista del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. El Principito estuvo presente en la victoria por 1-0 sobre Girona y, al término del encuentro, el campeón del mundo tomó el micrófono para darle un último mensaje a todos los colchoneros y también pedirles perdón por haber fichado por el FC Barcelona.
Como se recuerda, el delantero francés tuvo un breve paso por el cuadro azulgrana, donde jugó solo dos temporadas y conquistó apenas un título de la Copa del Rey. Al no adaptarse al cuadro culé, Griezmann hizo de todo para volver al Atlético de Madrid y este miércoles calificó ese movimiento como un 'error' en su carrera.
¿Qué dijo Antoine Griezmann en su despedida del Atlético de Madrid?
“Daros las gracias por quedaros todos en el estadio. Sois una pasada”, empezó diciendo Griezmann para después referirse a su marcha al FC Barcelona: “En segundo lugar, quiero decir algo muy importante para mí. Sé que muchos lo hicieron, pero otros no. Pido perdón otra vez”.
“No me di cuenta del cariño que tenía aquí y fue un error. Volví a recapacitar e hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo. Quiero agradecer a todos mis compañeros desde 2014 hasta hoy. Ha sido increíble disfrutar con ellos cada victoria, cada derrota. Ha sido increíble para mí luchar con vosotros. Quiero agradecer a los fisios y utilleros. Agradecer al cuerpo técnico y al que cambió todo en este club. Don Diego Pablo Simeone”, continuó Antoine Griezmann.
“Gracias a ti hay más ilusión en este vestuario. Gracias a ti me sentí el mejor del mundo y te debo muchísimo”, continuó un emocionado Principito, quien aseguró que, pese a no haber conseguido ningún título con el Atlético, se lleva el cariño de todos los hinchas.
“No he podido traer una liga o una champions, pero me llevo vuestro cariño para toda una vida. Gracias a padres, madres, tíos y tías por traer a vuestros niños aquí para demostrarles que es el Atlético de Madrid, lo mejor del mundo”, finalizó.
