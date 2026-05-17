José Rivera se quiebra y pide perdón a hinchas de Universitario por patear la camiseta: "Acepto cualquier cosa"

José Rivera se encuentra en el ojo de la tormenta. El delantero viene siendo muy criticado por la hinchada crema porque, tras la derrota ante Atlético Grau, se viralizaron unas imágenes suyas quitándose la camiseta merengue y pateandola de frustración. Esto generó repudio en todos los fanáticos de Universitario, quienes pidieron inmediatamente su salida del plantel.

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Ante lo sucedido, el popular Tunche decidió salir al frente para explicar lo sucedido. Señaló que estaba muy frustrado en ese momento y que pudo haber pateado cualquier cosa que estuviese frente suyo y que entiende que la hinchada esté muy molesta con él.

“Sí, justo estuve enterándome de muchas cosas y sí, la hinchada está muy molesta por lo que pasó ese día. No vengo a excusarme por nada, creo que me sentía muy frustrado por todo lo que estábamos pasando. No medí la consecuencia la verdad. Si bien es cierto tiré la camiseta, creo que se si se me hubiera atravesado un cono o cualquier cosa lo hubiera pateado”, empezó diciendo para Fútbol en América.

Luego, José Rivera añadió que él nunca quiso faltarle el respeto a la hinchada o a Universitario mismo y que se encuentra avergonzado y apenado por lo acontecido.

“No fue exactamente por faltarle el respeto a la hinchada o a Universitario que claro, que muchas cosas me ha dado. Me siento muy avergonzado, la verdad muy apenado por todo lo que está sucediendo en estos momentos. Quería pedir disculpas. Ustedes saben que yo no soy de actuar así, no. Asumo toda las responsabilidades”.

Sobre el final, el futbolista de Universitario se mostró bastante afectado y con los ojos llorosos, recalcó una vez más que nunca quiso faltarle el respeto a Universitario o a su hinchada y que acepta cualquier responsabilidad que vaya a tomar con él el cuadro merengue.

“Nunca fue mi intención faltar el respeto a Universitario o a la hinchada porque nunca lo he hecho y asumo cualquier cosa, cualquier responsabilidad, cualquier cosa que la hinchada pueda estar pensando de mí en estos momentos o la cólera que me deben tener y quería detenerme un segundo y poder hablar con ustedes, poder mandarles este mensaje. Creo que quizás no sirva de nada, pero aquí estoy dando la cara como siempre lo he hecho y nunca fue mi intención faltarles el respeto de esta manera tran grande como lo hice”.

Finalmente, dejó un último mensaje: “Duele porque no es algo bonito. No es algo bonito, porque creo que no me lo merezco y tampoco se lo merece la hinchada”.