Barcelona vs Real Betis se enfrentan este domingo 17 de mayo por la fecha 37 de LaLiga EA Sports 2025/2026. Ambos elencos ya lograron sus objetivos de la temporada, pero buscarán seguir consiguiendo triunfos. El encuentro se jugará en el Spotify Camp Nou desde las 2:15 p. m. (hora peruana) y 9:15 p. m. (hora española). Por su parte, la transmisión va por la señal EN VIVO de DirecTV Sports y DGO.

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Previa del partido Barcelona vs Real Betis por LaLiga

Barcelona llega a este encuentro con la mentalidad de revertir la mala imagen que dejó en su derrota por 1-0 ante Alavés en la última fecha. El cuadro de Hansi Flick ya se coronó campeón de LaLiga y buscará despedirse de su hinchada con un triunfo.

Barcelona se coronó campeón de LaLiga y ahora buscará ganar para despedirse de su hinchada.

Este partido también marcará la despedida de Robert Lewandowski ante la hinchada culé. El polaco se marchará del club tras el final de la temporada y pondrá fin a una etapa que duró cuatro años, en la que consiguió tres títulos de LaLiga, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

Por su parte, Real Betis llega motivado tras conseguir su clasificación a la siguiente etapa de la Champions League, luego de vencer 2-1 al Elche. El equipo comandado por Manuel Pellegrini ahora buscará extender a seis su racha de partidos sin derrotas.

Real Betis consiguió la hazaña y clasificó a la Champions League 2026/2027

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Betis?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para ver el inicio del partido entre Barcelona vs Real Betis en los distintos países de Latinoamérica, así como en Estados Unidos y España:

Perú, Ecuador y Colombia: 2:15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3:15 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 4:15 p. m.

México y Centroamérica: 1:15 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3:15 p. m.

España: 9:15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Betis EN VIVO?

El partido entre Barcelona vs Real Betis contará con transmisión EN DIRECTO por la señal exclusiva de DirecTV Sports para gran parte de Sudamérica. Del mismo modo, este encuentro podrá verse EN VIVO ONLINE por la app de streaming de DGO.

Por su parte, si resides en España, este partido podrá sintonizarse mediante la señal de Movistar Plus.

Barcelona vs Real Betis: canales de transmisión

A continuación, te presentamos los canales a los que debes estar atento para ver el partido entre Barcelona vs Real Betis por LaLiga.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: DirecTV Sports y DGO.

Bolivia: Tigo Sports.

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Perú, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO e inter.

México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.

Panamá: Sky Sports.

Puerto Rico: ESPN Deportes, DirecTV Sports y NAICOM.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App.

España: Movistar Plus, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLigaTV

Barcelona vs Real Betis: pronóstico y apuestas

Barcelona llega a este partido con el cartel de favorito para quedarse con los tres puntos ante Real Betis. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas.

Apuestas Barcelona Empate Real Betis Betsson 1.32 5.90 8.30 Betano 1.35 5.80 8.75 Bet365 1.33 6.00 7.00 1xBet 1.35 6.10 8.90 CoolBet 1.33 6.20 8.50 DoradoBet 1.34 6.30 8.70

Barcelona vs Real Betis: historial de enfrentamientos

06/12/2025 | Real Betis 3-5 Barcelona

05/04/2025 | Barcelona 1-1 Real Betis

15/01/2025 | Barcelona 5-1 Real Betis

07/12/2024 | Real Betis 2-2 Barcelona

21/01/2024 | Real Betis 2-4 Barcelona

Barcelona vs Real Betis: posibles alineaciones

Posible alineación del Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Frankie De Jong, Gavi; Marcus Rashford, Raphinha y Robert Lewandowski.

Posible alineación del Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Álvaro Fidalgo, Pablo Fornals; Antony, Ez Abde y Cedric Bakambu.

¿Dónde juegan Barcelona vs Real Betis?

Barcelona jugará su último partido en el Camp Nou en esta temporada

El encuentro entre Barcelona y Real Betis se desarrollará en el Spotify Camp Nou, ubicado en la ciudad de Barcelona. Este recinto tiene capacidad para 105,000 espectadores, pero por obras solo puede recibir a 62.500.