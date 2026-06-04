Fixture de Portugal en el Mundial 2026: fechas, rivales, horarios y canales de TV

Con una generación de destacados jugadores, la selección de Portugal se alista para cumplir una memorable campaña en el Mundial 2026, el que será el último torneo importante que dispute Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. ¿Cómo le irá el cuadro lusitano en tierras norteamericanas?

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Recordemos que las mejores participaciones del combinado portugués fueron en 1966 y 2006, cuando llegaron a semifinales. En la última campaña ya tenía a CR7 en sus filas, aunque compartía protagonismo con otros elementos como Luis Figo, Deco, entre otras estrellas.

Fixture de Portugal en el Mundial

Recordemos que Portugal integra el Grupo K del Mundial 2026 y aquí puedes conocer fecha, horarios (de Perú) y sedes de los encuentros del equipo del ‘Comandante’.

Portugal vs República Democrática del Congo | miércoles 17 de junio del 2026 | 12.00 p. m. | Houston, Texas (Estados Unidos)

| miércoles 17 de junio del 2026 | 12.00 p. m. | Houston, Texas (Estados Unidos) Portugal vs Uzbekistán | martes 23 de junio del 2026 | 12.00 p. m. | Houston, Texas (Estados Unidos)

| martes 23 de junio del 2026 | 12.00 p. m. | Houston, Texas (Estados Unidos) Colombia vs Portugal | sábado 27 de junio del 2026 | 6.30 p. m. | Miami, Florida (Estados Unidos)

Convocados de Portugal para el Mundial 2026

Porteros

Diogo Costa (FC Porto)

(FC Porto) José Sá (Wolverhampton Wanderers)

(Wolverhampton Wanderers) Rui Silva (Sporting CP)

(Sporting CP) Ricardo Velho (Farense / Gençlerbirliği)

Defensas

Rúben Dias (Manchester City)

(Manchester City) Diogo Dalot (Manchester United)

(Manchester United) João Cancelo (Al Hilal)

(Al Hilal) Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

(Paris Saint-Germain) Gonçalo Inácio (Sporting CP)

(Sporting CP) Nélson Semedo (Fenerbahçe)

(Fenerbahçe) Tomás Araújo (Benfica)

(Benfica) Renato Veiga (Chelsea / Villarreal)

Mediocampistas

Bruno Fernandes (Manchester United)

(Manchester United) Bernardo Silva (Manchester City)

(Manchester City) Vitinha (Paris Saint-Germain)

(Paris Saint-Germain) João Neves (Paris Saint-Germain)

(Paris Saint-Germain) Matheus Nunes (Manchester City)

(Manchester City) Rúben Neves (Al Hilal)

(Al Hilal) Samú Costa (RCD Mallorca)

Delanteros