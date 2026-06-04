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Fixture de Portugal en el Mundial 2026: fechas, rivales, horarios y canales de TV

Portugal se prepara para el Mundial 2026 con una generación de destacados futbolistas y que es capitaneada por Cristiano Ronaldo. Conoce el fixture del conjunto lusitano en el Grupo K.

Wilfredo Inostroza
Cristiano Ronaldo disputará su último Mundial con Portugal
Cristiano Ronaldo disputará su último Mundial con Portugal | Composición: Líbero
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Con una generación de destacados jugadores, la selección de Portugal se alista para cumplir una memorable campaña en el Mundial 2026, el que será el último torneo importante que dispute Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. ¿Cómo le irá el cuadro lusitano en tierras norteamericanas?

América TV transmitirá 40 partidos del Mundial 2026.

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Recordemos que las mejores participaciones del combinado portugués fueron en 1966 y 2006, cuando llegaron a semifinales. En la última campaña ya tenía a CR7 en sus filas, aunque compartía protagonismo con otros elementos como Luis Figo, Deco, entre otras estrellas.

Fixture de Portugal en el Mundial

Recordemos que Portugal integra el Grupo K del Mundial 2026 y aquí puedes conocer fecha, horarios (de Perú) y sedes de los encuentros del equipo del ‘Comandante’.

  • Portugal vs República Democrática del Congo | miércoles 17 de junio del 2026 | 12.00 p. m. | Houston, Texas (Estados Unidos)
  • Portugal vs Uzbekistán | martes 23 de junio del 2026 | 12.00 p. m. | Houston, Texas (Estados Unidos)
  • Colombia vs Portugal | sábado 27 de junio del 2026 | 6.30 p. m. | Miami, Florida (Estados Unidos)

Convocados de Portugal para el Mundial 2026

Porteros

  • Diogo Costa (FC Porto)
  • José Sá (Wolverhampton Wanderers)
  • Rui Silva (Sporting CP)
  • Ricardo Velho (Farense / Gençlerbirliği)

Defensas

  • Rúben Dias (Manchester City)
  • Diogo Dalot (Manchester United)
  • João Cancelo (Al Hilal)
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
  • Gonçalo Inácio (Sporting CP)
  • Nélson Semedo (Fenerbahçe)
  • Tomás Araújo (Benfica)
  • Renato Veiga (Chelsea / Villarreal)

Mediocampistas

  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Bernardo Silva (Manchester City)
  • Vitinha (Paris Saint-Germain)
  • João Neves (Paris Saint-Germain)
  • Matheus Nunes (Manchester City)
  • Rúben Neves (Al Hilal)
  • Samú Costa (RCD Mallorca)

Delanteros

  • Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
  • Rafael Leão (AC Milan)
  • João Félix (Al Nassr / Chelsea)
  • Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain)
  • Francisco Conceição (Juventus)
  • Francisco Trincão (Sporting CP)
  • Pedro Neto (Chelsea)
  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad)
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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