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Inauguración del Mundial 2026: cuándo es el partido, qué artistas van y horarios

El Mundial 2026 está por comenzar y promete paralizar al mundo del fútbol. Conoce aquí la fecha de inauguración, qué selecciones juegan y todos los detalles de este evento.

Angel Curo
Inauguración del Mundial 2026: cuándo es el partido, qué artistas van y horarios
Inauguración del Mundial 2026: cuándo es el partido, qué artistas van y horarios | Composición: Líbero
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Cada vez falta menos para el inicio del evento más esperado por los amantes del fútbol. El Mundial 2026 está a punto de comenzar con una edición histórica, ya que será la primera en disputarse en tres países distintos y contará con la participación de 48 selecciones. A continuación, conoce todos los detalles sobre la inauguración del torneo.

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¿Cuándo es el partido inaugural del Mundial 2026?

El primer partido de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 será entre México y Sudáfrica. Este compromiso será el encargado de inaugurar oficialmente el evento y se jugará el 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 está prevista para iniciarse a las 12.30 p. m. (hora peruana). Por su parte, el partido entre México vs. Sudáfrica dará inicio a las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios en distintos países.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 12.30 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 1:30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 2:30 p. m.
  • México y Centroamérica: 11:30 a. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 1:30 p. m.
  • España: 7:30 p. m.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026?

La transmisión de la inauguración del Mundial 2026 estará disponible EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS por América Televisión (canal 4), disponible en todo el Perú por señal abierta. Del mismo modo, también estará disponible por DirecTV Sports para toda Sudamérica. Por su parte, si prefieres verlo vía ONLINE estará disponible por la app de América TV GO, DGO, Disney Plus.

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026?

Cabe señalar que, por primera vez en la historia de los mundiales, se realizarán tres ceremonias de inauguración, una en cada país anfitrión. A continuación, revisa los artistas que se presentarán en cada evento.

Jueves 11 de junio (México)Viernes 12 de junio (Canadá)Viernes 12 de junio (Estados Unidos)
ManáMichael BubléKatty Perry
Alejandro FernándezAlanis MorissetteFuture
BelindaAlessia CaraAnitta
Los Ángeles AzulesJessie ReyezLISA
J BalvinNora FatehiRema
Lila DownsVegedreamTyla
Danny OceanWilliam Prince
TylaSanjoy
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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