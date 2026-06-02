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El Brasileirao es el torneo que más jugadores tendrá en el Mundial 2026
El Brasileirao se consolida como la vitrina del fútbol sudamericano, al aportar un récord de 32 jugadores para el Mundial 2026. Una representación de 13 clubes destaca su competitividad.
El Brasileirao continúa consolidándose como la principal vitrina del fútbol sudamericano y una de las competiciones más atractivas del planeta. De cara al Mundial 2026, la liga brasileña aportará un total de 32 futbolistas convocados, con lo que establece una cifra récord.
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Los jugadores pertenecen a 13 clubes distintos, lo que demuestra la profundidad y el alto nivel competitivo del campeonato brasileño. No se trata del dominio de un solo equipo, sino de un torneo capaz de producir y atraer talento en todas sus instituciones.
Además, los 32 convocados fueron llamados por siete selecciones nacionales diferentes, lo que refleja la diversidad y el prestigio que ha alcanzado el certamen en los últimos años. Figuras de distintas nacionalidades encuentran en Brasil un escenario ideal para potenciar sus carreras.
Con estas cifras, el Brasileirao reafirma su crecimiento sostenido y su influencia en el fútbol mundial. La inversión, la competitividad y la presencia constante de estrellas lo han convertido en una de las mejores ligas fuera de Europa y en un referente de Sudamérica.
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