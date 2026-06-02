0
LO ÚLTIMO
UTC sufrió la reducción de 3 puntos en la tabla del Apertura

El Brasileirao es el torneo que más jugadores tendrá en el Mundial 2026

El Brasileirao se consolida como la vitrina del fútbol sudamericano, al aportar un récord de 32 jugadores para el Mundial 2026. Una representación de 13 clubes destaca su competitividad.

Redacción Líbero
El fútbol brasileño se posiciona como uno de los mejores del planeta.
El fútbol brasileño se posiciona como uno de los mejores del planeta. | LÍBERO | Brasileirao
COMPARTIR

El Brasileirao continúa consolidándose como la principal vitrina del fútbol sudamericano y una de las competiciones más atractivas del planeta. De cara al Mundial 2026, la liga brasileña aportará un total de 32 futbolistas convocados, con lo que establece una cifra récord.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugarán su quinto Mundial en 2026

PUEDES VER: Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: los jugadores más veteranos que disputarán el Mundial 2026

Los jugadores pertenecen a 13 clubes distintos, lo que demuestra la profundidad y el alto nivel competitivo del campeonato brasileño. No se trata del dominio de un solo equipo, sino de un torneo capaz de producir y atraer talento en todas sus instituciones.

Además, los 32 convocados fueron llamados por siete selecciones nacionales diferentes, lo que refleja la diversidad y el prestigio que ha alcanzado el certamen en los últimos años. Figuras de distintas nacionalidades encuentran en Brasil un escenario ideal para potenciar sus carreras.

Con estas cifras, el Brasileirao reafirma su crecimiento sostenido y su influencia en el fútbol mundial. La inversión, la competitividad y la presencia constante de estrellas lo han convertido en una de las mejores ligas fuera de Europa y en un referente de Sudamérica.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Campeón con Alianza Lima se perfila a dar el golpe y firmar con Boca Juniors: "En carpeta"

  2. Partidos de hoy EN VIVO, martes 2 de junio: programación, horarios y Canales de TV

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano