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¿Se queda? Felipe Chávez recibió inesperada noticia sobre su futuro en FC Colonia: "El club..."
Se terminó la temporada en la Bundesliga y Felipe Chávez recibió una inesperada noticia por parte del Colonia, situación que ha sorprendido a los hinchas.
Felipe Chávez recibió una inesperada noticia por parte del FC Colonia tras permanecer cuatro meses en el club en calidad de préstamo. La institución alemana anunció que el jugador de la selección peruana deberá retornar al Bayern Múnich, ya que no se ejecutará la opción de compra contemplada en el acuerdo.
Mediante sus redes sociales, el Colonia informó que el futbolista dejará el equipo para regresar al club bávaro. Además, le dedicó una publicación en la que explicó en detalle los motivos de su salida y agradeció su paso por la institución.
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Felipe Chávez no seguirá en Colonia
"FC Colonia no ejercerá su opción de compra por Felipe Chávez. El jugador bávaro de ascendencia peruana se unió al FC Köln cedido por el Bayern de Múnich durante el parón invernal. Chávez se formó en la cantera del club bávaro, máximo campeón de la Bundesliga, a partir de 2019. Disputó siete partidos de la Bundesliga con el primer equipo del FC Köln en la segunda mitad de la temporada", escribió el club rojiblanco en su página web.
Esta noticia causó asombro entre los seguidores del club, quienes no dudaron en expresarle sus mejores deseos al peruano, pese a que querían verlo más tiempo con la camiseta de Colonia.
Colonia agradeció a Chávez
Cabe señalar que Felipe Chávez no logró consolidarse como titular en el Colonia, equipo que luchó por mantenerse en la categoría y finalmente consiguió la permanencia. Si bien el técnico René Wagner destacó las condiciones del futbolista peruano, explicó que, debido a la importancia de los partidos en la recta final de la temporada, optó por apostar por jugadores con mayor experiencia.
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