Alianza Lima ganó a Cienciano en Cusco

¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura tras derrotar a Cienciano?

Alianza Lima consiguió una importante victoria ante Cienciano y, a falta de dos fechas para que acabe el Torneo Apertura, te contamos qué resultados necesitan los blanquiazules para salir campeones.

Luis Blancas
Alianza Lima y los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura tras ganar a Cienciano
Alianza Lima y los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura tras ganar a Cienciano | Composición: Líbero
Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Alianza Lima venció por 1-0 a Cienciano por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Con esta victoria y, a falta de dos fechas para que acabe el primer campeonato de la temporada, te contamos qué resultados necesita el equipo de Pablo Guede para salir campeón.

Alianza Lima y los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura tras ganar a Cienciano

Alianza Lima podría consagrarse campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 frente a Los Chankas el sábado 23 de mayo de 2026, siempre que consiga ganar en el Estadio Alejandro Villanueva.

La situación se explica porque, en este momento, los íntimos aventajan por 6 puntos al club de Andahuaylas (aún por disputar su partido de la fecha 15); por ello, si suman otros 3, los dirigidos por Guede podrían conquistar el primer campeonato de la temporada una jornada antes de que finalice el certamen.

Alianza Lima puede salir campeón del Torneo Apertura 2026 si vence a Los Chankas

Alianza Lima puede salir campeón del Torneo Apertura 2026 si vence a Los Chankas

Así, Alianza Lima podrá celebrar ante su hinchada en Matute la conquista del título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, después de cuatro torneos cortos en los que Universitario de Deportes se mantuvo como vigente campeón.

Partidos que le restan a Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

  • Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas | sábado 23 de mayo a las 8: 30 p.m.| Estadio Alejandro Villanueva
  • Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima | por definirse

Tabla de posiciones: Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

CLUBESPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima151936
2. Los Chankas14630
3. Cienciano151129
4. Universitario15825
5. Melgar15724
6. Cusco FC14-421
7. Alianza Atlético15420
8. Comerciantes Unidos14120
9. Deportivo Garcilaso14-219
10. ADT14117
11. CD Moquegua14-517
12. Sporting Cristal15-216
13. UTC14-316
14. FC Cajamarca15-515
15. Sport Huancayo15-915
16. Juan Pablo II15-1515
17. Sport Boys14-613
18. Atlético Grau15-613
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

