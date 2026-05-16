¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura tras derrotar a Cienciano?
Alianza Lima consiguió una importante victoria ante Cienciano y, a falta de dos fechas para que acabe el Torneo Apertura, te contamos qué resultados necesitan los blanquiazules para salir campeones.
Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Alianza Lima venció por 1-0 a Cienciano por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Con esta victoria y, a falta de dos fechas para que acabe el primer campeonato de la temporada, te contamos qué resultados necesita el equipo de Pablo Guede para salir campeón.
Alianza Lima podría consagrarse campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 frente a Los Chankas el sábado 23 de mayo de 2026, siempre que consiga ganar en el Estadio Alejandro Villanueva.
La situación se explica porque, en este momento, los íntimos aventajan por 6 puntos al club de Andahuaylas (aún por disputar su partido de la fecha 15); por ello, si suman otros 3, los dirigidos por Guede podrían conquistar el primer campeonato de la temporada una jornada antes de que finalice el certamen.
Alianza Lima puede salir campeón del Torneo Apertura 2026 si vence a Los Chankas
Así, Alianza Lima podrá celebrar ante su hinchada en Matute la conquista del título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, después de cuatro torneos cortos en los que Universitario de Deportes se mantuvo como vigente campeón.
Partidos que le restan a Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas | sábado 23 de mayo a las 8: 30 p.m.| Estadio Alejandro Villanueva
- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima | por definirse
Tabla de posiciones: Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026
|CLUBES
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|15
|19
|36
|2. Los Chankas
|14
|6
|30
|3. Cienciano
|15
|11
|29
|4. Universitario
|15
|8
|25
|5. Melgar
|15
|7
|24
|6. Cusco FC
|14
|-4
|21
|7. Alianza Atlético
|15
|4
|20
|8. Comerciantes Unidos
|14
|1
|20
|9. Deportivo Garcilaso
|14
|-2
|19
|10. ADT
|14
|1
|17
|11. CD Moquegua
|14
|-5
|17
|12. Sporting Cristal
|15
|-2
|16
|13. UTC
|14
|-3
|16
|14. FC Cajamarca
|15
|-5
|15
|15. Sport Huancayo
|15
|-9
|15
|16. Juan Pablo II
|15
|-15
|15
|17. Sport Boys
|14
|-6
|13
|18. Atlético Grau
|15
|-6
|13
