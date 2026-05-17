ALERTA MÁXIMA en el Walmart de Jackson: misteriosa AMENAZA desata el caos y la evacuación inmediata del Supercenter

Una tensa situación se vivió el sábado 16 de mayo en el Walmart de Greenway Drive, en Jackson, Estados Unidos, luego de que una amenaza de bomba obligara a evacuar de inmediato a empleados y clientes. El hecho activó un amplio operativo policial con unidades especializadas en explosivos, lo que generó preocupación y un caos temporal en el conocido establecimiento.

Según los reportes iniciales, la rápida actuación del personal del Walmart de Jackson permitió activar los protocolos de seguridad tras recibir una llamada anónima que advertía sobre la supuesta presencia de explosivos dentro del local.

Evacuación de emergencia tras amenaza de bomba en el Walmart de Jackson

De acuerdo con la información difundida por WJTV 12 News, la alerta se originó cuando un empleado del Walmart recibió una llamada de un hombre mayor que afirmaba haber colocado explosivos en el interior del Supercenter y amenazaba con detonarlos si no se realizaba la evacuación inmediata.

Ante la gravedad de la advertencia, la administración del Walmart de Jackson procedió a evacuar completamente el establecimiento como medida preventiva, mientras notificaba a las autoridades locales. La situación generó preocupación entre clientes y trabajadores del concurrido Walmart en Estados Unidos, aunque la respuesta fue rápida y ordenada.

Policía de Jackson investiga amenaza en Walmart de EE. UU.: no se hallaron explosivos

Tras la alerta, agentes del Distrito Uno de la Policía de Jackson, junto con un escuadrón antibombas, acudieron al Walmart para realizar una inspección exhaustiva del edificio. Luego de una revisión detallada, las autoridades confirmaron que no se encontraron paquetes sospechosos ni explosivos en el lugar.

No se registraron heridos ni incidentes adicionales durante la evacuación del Walmart de Jackson, lo que permitió descartar un riesgo inmediato para la población.

La Unidad de Robos y Homicidios asumió la investigación del caso, que continúa abierta para determinar el origen de la llamada anónima que generó la emergencia en este Walmart de Estados Unidos. En palabras de WJTV 12 News, "una amenaza de bomba llevó a la evacuación del Walmart", mientras las autoridades mantienen activa la investigación.

Las personas que tengan información sobre este incidente pueden comunicarse con el Departamento de Policía de Jackson o con Crime Stoppers, en medio de un caso que mantiene en alerta a la comunidad local en Estados Unidos.