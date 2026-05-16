MUY ALERTA en un Walmart de Elkton: hombre de Nueva Jersey fue ARRESTADO tras haber desatado el caos, ¿qué pretendió hacer?

Un caso que ha llamado la atención en Estados Unidos mantiene bajo investigación a un hombre acusado de provocar un incendio y cometer un robo dentro de una tienda Walmart en Elkton, Maryland. Las autoridades confirmaron que el sospechoso, identificado como residente de Nueva Jersey, fue detenido semanas después del hecho, tras una intensa labor de rastreo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de evidencias en el lugar.

Hombre de Nueva Jersey fue arrestado por incendio provocado y robo en un Walmart de Elkton

De acuerdo con la información oficial y los reportes de CBS News, las autoridades arrestaron a Anthony J. Rhodes en relación con un incendio provocado y un robo en un Walmart de Elkton, luego de que fuera identificado por los agentes estatales de bomberos como el principal sospechoso. El detenido, de 36 años, habría sido localizado en el municipio de Berlin, Nueva Jersey, donde se ejecutó la orden de arresto emitida a inicios del mes.

El caso tomó forma tras el incendio reportado el 29 de abril dentro del establecimiento ubicado en 1100 E. Pulaski Highway, donde el fuego fue controlado rápidamente, aunque dio inicio a una investigación por posible incendio intencional.

Anthony J. Rhodes, de 36 años y de Berlin (Nueva Jersey), fue detenido.

Incendio, explosiones y robo en un Walmart de Elkton: ¿qué intentaba hacer Anthony J. Rhodes con el ataque?

Las pesquisas apuntan a que el sospechoso habría ingresado a la tienda con una máscara y una mochila, y habría utilizado una lata de combustible junto con fuegos artificiales para iniciar el fuego en un carrito ubicado cerca del área de ropa infantil. Según la investigación, los artefactos habrían detonado mientras el incendio se expandía, generando pánico entre clientes y empleados.

En medio del caos, habría forzado la vitrina de joyería y sustraído mercadería valorada en aproximadamente US$10.000 antes de huir en motocicleta. Las autoridades también señalaron que los daños por el incendio fueron inicialmente estimados en unos US$5.000, aunque la cadena reportó pérdidas totales cercanas a los US$10 millones debido al humo, el hollín y la destrucción del inventario.

Actualmente, el acusado permanece detenido en el condado de Camden, Nueva Jersey, a la espera de su extradición a Maryland, mientras enfrenta cargos vinculados con incendio provocado, explosivos y la presunta fabricación de un artefacto incendiario.