‘Puma’ reveló cómo se sintió tras la polémica con Guerrero: “La soberbia no forma parte de mí”

¡Lo dijo todo! José Carranza, en una reciente entrevista, recordó la polémica que tuvo con Paolo Guerrero luego de que el actual delantero de Alianza Lima tuviera una peculiar reacción cuando se mencionó al ‘Puma’ como ídolo crema. Esta acción generó mucho revuelo en su momento, pues muchos consideraron que la actitud del jugador blanquiazul fue exagerada.

En ese sentido, Carranza, en conversación con el programa ‘Hazme el Aguante’, dio a conocer cómo se sintió después de este incidente, señalando que él habló todo en su momento y solo atinó a pedir respeto para todos los futbolistas, pues considera que la soberbia no forma parte de él.

“Algo que me ha hecho pensar es lo que pasó últimamente con Miyashiro y Paolo. ¿Cómo sentiste esa situación? ¿Cómo lo vivieron en casa? Porque tú no te metes con nadie, haces tu trabajo tranquilo y disfrutas de tus nietos y tu familia”, preguntó Diego Penny, uno de los conductores del mencionado programa junto a José Carvallo.

En ese sentido, el exjugador de Universitario tuvo una respuesta determinante y señaló que dijo lo que tenía que decir y que se sorprendió cuando vio el respaldo de muchas personas. Sin embargo, no quiso seguir tocando el tema.

“Mira, de verdad, hablé lo que tenía que hablar y todo el mundo me llamó. Todos me brindaron su respaldo y cariño. Pero uno tiene que ser frío, no tiene sentido seguir hablando de eso”, respondió.

Aunque dejó en claro que se debe respetar la trayectoria del deportista. “Solamente respeto para cualquier futbolista, sea quien sea. La soberbia no forma parte de mi”, finalizó.

¿Qué pasó entre Paolo Guerrero y el ‘Puma’ Carranza?

Como se recuerda, durante la transmisión del programa ‘MVP’, conducido por Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro, el actor dio a conocer que su ídolo en Universitario es José ‘Puma’ Carranza. Ante esta situación, Guerrero reaccionó parándose y retirándose del set. El gesto, que parecía ser una broma, terminó siendo muy cuestionado en redes sociales.

Cabe señalar que el ídolo crema ya había hablado previamente de este tema, donde dejó picantes comentarios. “La soberbia, la arrogancia… Yo siempre he dicho que el único ídolo es Lolo Fernández. Yo solo fui un referente. Mi carrera ha sido limpia y, aparte, mi club me ama; la mitad más uno me ama”.

“Siempre me hice solo. No tengo que ponerme un número de camiseta para que me amen; siempre fui frontal, siempre me la gané. La ‘U’ me dio un colchón y yo le di ocho títulos. Si mi club me ama, ¿qué le puedo decir a otra persona?”.