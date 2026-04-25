Paolo Guerrero y su rotunda respuesta al 'Puma' Carranza tras polémica: "Yo no..."
Paolo Guerrero fue consultado sobre lo dicho por José Luis Carranza y dio una firme respuesta luego de las polémicas declaraciones entre ambas figuras de Alianza Lima y Universitario.
Paolo Guerrero fue punto de críticas por los hinchas de Universitario de Deportes luego de burlarse de José Luis Carranza por ser considerado ídolo por Aldo Miyashiro. Ante ello, el exjugador salió a responder de forma fuerte y ahora el mismo delantero de Alianza Lima decidió responder sobre esta controversial discusión entre figuras.
Paolo Guerrero dio rotunda respuesta a 'Puma' Carranza tras fuerte polémica
Desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Guerrero fue abordado por la prensa para consultarle si tiene alguna respuesta contra Carranza tras sus últimas declaraciones.
El futbolista de Alianza mencionó que su programa de Youtube con el conductor Miyashiro nunca mencionó a nadie; sin embargo, se sintieron aludidos.
“Yo no me he referido a nada. Yo no he dicho, yo no hablé, aparte yo estaba molestando a Aldo ¿Tú me escuchaste que yo me referí a algo? Yo lo hablé con Aldo y él lo sabe que estábamos jodiendo. Nosotros estábamos jugando”, afirmó.
¿Qué dijo José Luis ‘Puma’ Carranza sobre Paolo Guerrero?
Luego de ver el programa de Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro en donde recibió burlas por parte del delantero, el ‘Puma’ Carranza salió al frente para mencionar que él no se considera ídolo; no obstante, tiene una carrera limpia con ocho títulos nacionales con Universitario de Deportes.
¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el ‘Puma’ Carranza?
Cuando Guerrero le consultó a Miyashiro a que le nombre jugadores ídolos de Universitario, este atinó a mencionar a José Luis Carranza. Inmediatamente generó que el futbolista de Alianza Lima comenzara a hacer burlas y decir que estaba equivocado.
