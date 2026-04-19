Nolberto Solano 'minimizó' a Álex Valera y lo comparó a Guerrero y Farfán: "Calidad..."

Álex Valera es considerado el 9 titular de la selección peruana luego del retiro de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Claudio Pizarro. Sin embargo, el atacante de Universitario de Deportes sufrió fuertes críticas por los hinchas debido a su rendimiento en los amistosos ante Senegal y Honduras. Tras ello, Nolberto Solano fue consultado directamente sobre este recambio generacional en la zona delantero y no se guardó nada para dar un rotundo comentario.

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Nolberto Solano dio fuerte comentario sobre Álex Valera y lo comparó a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

Solano fue entrevistado por el canal de Youtube de Rodrigo Rea y, en medio de las preguntas sobre su trayectoria en clubes conocidos en el fútbol mundial, también fue consultado por la actualidad de la selección de Perú.

El ‘Maestrito’ fiel a su estilo fue frontal y decidió hablar sobre el recambio generacional que está sucediendo en la Bicolor, sin embargo, también dejó en claro que es un proceso largo y difícil que cualquier técnico no asume debido a diversos factores.

Para Nolberto Solano uno de los puntos más bajos en la selección peruana es no haber encontrado un nueve de calidad, ya que para él Álex Valera no está a la altura de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, a quienes consideró como cracks.

Video: Rodrigo Rea

“Tenemos un '9' que se llama Alex Valera y es un chico que apareció del fútbol playa. El chico se las arregló y pudo jugar de forma profesional, después se ha quedado siendo el delantero de Universitario. Después, nos hemos quedado en ese aspecto. Paolo Guerrero ya se retira. No es el jugador que se necesita, no es su culpa, es por la calidad. Paolo Guerrero y Farfán son crack de crack”, afirmó el exfutbolista.

Álex Valera es criticado por los hinchas en la selección peruana

Valera ha sido punto de críticas debido a su bajo rendimiento en la selección peruana demostrado en los amistosos ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA de marzo. El delantero de Universitario de Deportes ha jugado ya 25 partidos con la Bicolor y solo ha marcado cinco goles en partidos no oficiales.