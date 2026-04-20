ExDT de Universitario explotó en conferencia y acusó a periodistas de querer sacarlo: "Han pedido mi cabeza"
El DT argentino no se guardó nada y arremetió fuerte contra los periodistas que pidieron su cabeza por malos resultados: "Estoy molesto con ustedes".
Pedro Troglio enfureció en conferencia de prensa tras el último empate de Banfield ante Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Con ese resultado, el equipo del exentrenador de Universitario sumó tres partidos sin conocer la victoria y quedó estancado en el puesto 12 de la tabla con tan solo 14 unidades.
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Tras el término del partido ante Independiente Rivadavia, Troglio explotó contra los periodistas en conferencia de prensa y los acusó de haber pedido su cabeza. Ante esto, el argentino fue muy enfático al decir que deberán aguantarlo porque no piensa renunciar.
‘Estoy molesto con muchos de ustedes, con muchos que han pedido mi cabeza. Eso es de muy mala gente, muy mala gente. Porque uno puede criticar, opinar de fútbol, no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien, porque son periodistas, muchachos. Y muchos están acá, periodistas son. Entonces no son tipos que pueden darse el lujo de hacer echar a alguien, porque yo no vengo acá y digo "echen a alguno de estos que hacen cualquier pregunta". Yo soy respetuoso desde el primer día que llegué acá’, empezó diciendo el exestratega de Universitario de Deportes.
Luego, el argentino arremetió contra los periodistas por haber ‘pedido su cabeza’ y enfatizó en que los periodistas están ‘operando de una manera incómoda’ en contra suya.
‘Y creo que están operando de una manera incómoda para mí, no me lo merezco. Que tengan problemas con otra gente no tienen que involucrarme a mí. Quiero aclararlo porque me... porque yo leo, ¿eh? Y la verdad, me lo paso por las... pero me calienta que pidan la cabeza de una persona. Porque yo no soy un pendejo, tengo 61 años, muchachos. Soy un entrenador de fútbol que se dedica a esto y que viene todos los días a laburar, no cobra y le está metiendo el lomo como un loco’, agregó.
Finalmente, apuntó: ‘Y la verdad que estoy molesto con ese tema. Porque se critica, se opina, se puede criticar severamente y no estar de acuerdo conmigo totalmente, y yo lo acepto. Pero no que pidan la cabeza... "el entrenador se tiene que ir". ¿A dónde me tengo que ir, papi? Si hace un año que el equipo viene poniendo el pecho como un loco acá, sin quejarme. Sin quejarme. ¿A dónde me voy a ir? Entonces me voy a quedar y me van a tener que bancar la cara’.
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