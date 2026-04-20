Al-Nassr y su curiosa 'troleada' a Renato Tapia por jalarle la camiseta a Cristiano Ronaldo: "Desean"

El último fin de semana, Renato Tapia y Cristiano Ronaldo se enfrentaron por los cuartos de final de la AFC Champions League 2 y, pese a que el equipo del volante peruano quedó eliminado tras caer goleados por 4-0, el exfutbolista de Celta de Vigo protagonizó un fuerte percance con el astro portugués que no pasó desapercibido para nadie, incluso el Al-Nassr realizó una curiosa publicación sobre ello.

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Durante el minuto 51, cuando ya estaban perdiendo por tres goles, el futbolista de la selección peruana intentó frenar el avance de Cristiano Ronaldo y terminó jalándole la camiseta. Acción que le costó la tarjeta amarilla y la risa entre ambos futbolistas.

Al-Nassr publicó imagen ‘troleando’ a Renato Tapia

Ante esto, el Al-Nassr publicó en su cuenta de Instagram la imagen del peruano con el portugués y colocó el siguiente mensaje: “Una camiseta que todos desean. Todo el mundo lo quiere…”, además de promocionar la camiseta del portugués para todos sus fanáticos.

Al-Nassr publicó la foto de Tapia jalándole la camiseta a Cristiano Ronaldo.

Pero la cuenta del Al-Nassr no fue la única que se pronunció, sino también los periodistas de ESPN que estaban narrando el partido, quienes se ‘burlaron’ de lo sucedido: “Al portugués solo le faltó decirle ‘si quieres mi playera, te la doy al final del partido’. Todos quieren un recuerdo de Cristiano. Imagínate la foto que le va a llegar después”.

En los comentarios del equipo árabe, múltiples hinchas peruanos se pronunciaron al respecto: “Perú es clave”, “No lo critico a Tapia, yo también quiero la camiseta del GOAT”, “Renato quería la camiseta de Cristiano Ronaldo”, “Con cuidado eh”, “Todos quieren su camiseta”.