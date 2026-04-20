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Al-Nassr y su curiosa 'troleada' a Renato Tapia por jalarle la camiseta a Cristiano Ronaldo: "Desean"

El volante de la selección peruana protagonizó un curioso momento con Cristiano Ronaldo al jalarle camiseta para frenar un ataque.

Gary Huaman
Renato Tapia protagonizó un curioso momento con Cristiano Ronaldo en la AFC Champions League 2.
Renato Tapia protagonizó un curioso momento con Cristiano Ronaldo en la AFC Champions League 2. | Foto: Al-Nassr
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El último fin de semana, Renato Tapia y Cristiano Ronaldo se enfrentaron por los cuartos de final de la AFC Champions League 2 y, pese a que el equipo del volante peruano quedó eliminado tras caer goleados por 4-0, el exfutbolista de Celta de Vigo protagonizó un fuerte percance con el astro portugués que no pasó desapercibido para nadie, incluso el Al-Nassr realizó una curiosa publicación sobre ello.

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Durante el minuto 51, cuando ya estaban perdiendo por tres goles, el futbolista de la selección peruana intentó frenar el avance de Cristiano Ronaldo y terminó jalándole la camiseta. Acción que le costó la tarjeta amarilla y la risa entre ambos futbolistas.

Al-Nassr publicó imagen ‘troleando’ a Renato Tapia

Ante esto, el Al-Nassr publicó en su cuenta de Instagram la imagen del peruano con el portugués y colocó el siguiente mensaje: “Una camiseta que todos desean. Todo el mundo lo quiere…”, además de promocionar la camiseta del portugués para todos sus fanáticos.

Al-Nassr publicó la foto de Tapia jalándole la camiseta a Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr publicó la foto de Tapia jalándole la camiseta a Cristiano Ronaldo.

Pero la cuenta del Al-Nassr no fue la única que se pronunció, sino también los periodistas de ESPN que estaban narrando el partido, quienes se ‘burlaron’ de lo sucedido: “Al portugués solo le faltó decirle ‘si quieres mi playera, te la doy al final del partido’. Todos quieren un recuerdo de Cristiano. Imagínate la foto que le va a llegar después”.

En los comentarios del equipo árabe, múltiples hinchas peruanos se pronunciaron al respecto: “Perú es clave”, “No lo critico a Tapia, yo también quiero la camiseta del GOAT”, “Renato quería la camiseta de Cristiano Ronaldo”, “Con cuidado eh”, “Todos quieren su camiseta”.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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