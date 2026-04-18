Jean Ferrari estalló de furia por una polémica decisión arbitral: "Maleados..."

El antiguo administrador de Universitario de Deportes, y actual director general de la FPF, Jean Ferrari, sorprendió en redes sociales tras expresar su profunda molestia y rechazo hacia una polémica decisión arbitral que perjudicó al Perú entero durante un partido clave.

Resulta que la selección peruana femenina está compitiendo en la Liga de Naciones Conmebol para clasificar al Mundial de la categoría, y necesitaba vencer a Ecuador en condición de visitante. Sin embargo, a la Blanquirroja le pitaron dos penales en contra y terminó sucumbiendo por 1-0.

Este resultado complica mucho las chances del combinado incaico de obtener un cupo a la Copa del Mundo de la FIFA, por lo que Jean Ferrari dejó un mensaje en contra del arbitraje y también resaltando la enorme mejora que ha tenido el elenco bajo la dirección de Spinelli, y que de todas formas estamos a un punto del repechaje.

“Hemos avanzado muy bien en la reconstrucción de nuestra selección femenina. Nos ganaron cobrándonos 2 penales maleados (1 fallado) de visita y nuestras guerreras se comportaron a la altura. Hay chance hasta la última fecha, estamos en el camino correcto. Arriba Perú”, indicó el antiguo administrador de Universitario de Deportes en su cuenta de 'X'.

La publicación de Jean Ferrari.

¿Qué necesita Perú para clasificar al Mundial Femenino?

La clasificación directa es casi imposible, por lo que a la selección peruana le queda aspirar al repechaje. La Blanquirroja tiene dos partidos más, contra Argentina y Bolivia. Suponiendo que pierda ante la Albiceleste, el combinado nacional debe vencer a Bolivia y esperar que Ecuador, Venezuela y Paraguay no sumen más de un punto.