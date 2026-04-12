Conmebol colocó a Edison Flores junto a ícono del Barcelona de España: "Claves"

Uno de los futbolistas más importantes que ha tenido la selección peruana en los últimos años ha sido Edison Flores, quien con sus goles se ganó el cariño de la hinchada. Ahora, el futbolista de Universitario de Deportes fue sorprendido por la Conmebol al ser colocado junto a leyenda del Barcelona.

Como muchos saben, el 'Orejas' fue pieza clave en la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y también para el repechaje a Qatar 2022, sin mencionar que fue finalista de la Copa América 2019. Por ello, para varios es considerado un ícono histórico de la Blanquirroja.

Bajo esa premisa, la Conmebol se pronunció con una publicación en sus redes sociales donde destacó a elementos ilustres de la selección peruana de fútbol. En la imagen aparece Edison Flores junto a Hugo Sotil, quien en su mejor momento fue fundamental en el Barcelona de España junto a Johan Cruyff.

El post de la Conmebol sobre la selección peruana.

Recordemos que el popular 'Cholo', que falleció en el 2024, jugó desde 1973 a 1977 en el cuadro catalán y salió campeón de LaLiga en una ocasión. Por ello, el ex Alianza Lima es sumamente recordado por los hinchas más antiguos del elenco azulgrana.

¿En qué clubes jugó Hugo Sotil?