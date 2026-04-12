- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Sporting Cristal
- Universitario vs. Géminis
- Programación Liga 1
Futbolista de histórico club argentino afirmó que la FPF lo buscó para jugar por Perú: "Meta"
La selección peruana busca sumar a nuevo talento dentro de sus convocatoria y por ello decidió buscar a futbolista que juega en campeón argentino.
La selección peruana al mando de Mano Menezes se encuentra en proceso de buscar a los mejores futbolistas para armar un plantel que logre la clasificación a la siguiente Copa del Mundo organizada en 2030. Por eso, desde Argentina un volante que juega en el histórico club San Martín de San Juan de la segunda división reveló que desde la Federación Peruana de Fútbol lo llamaron: Estamos hablando de Adriano Pizarro.
Pizarro, quien actualmente juega en San Martín de San Juan de la Primera Nacional de Argentina, fue entrevistado por el scouting deportivo llamado César Mosquera y reveló que desde la FPF lo buscaron para tener una comunicación directa y con ello empezar un seguimiento.
“Es una meta de acá a uno o dos años como máximo. Lo bueno es que tuve un contacto hace poco del scouting de la FPF. Me dijeron que iban a hacerme un contacto directo y que me iban a hacer un seguimiento, así que nada, después de eso vamos a ver si sale la convocatoria", afirmó.
Asimismo, Adriano Pizarro también reveló a qué futbolistas de la selección peruana sigue y le gustó durante los últimos años. "Me gustaba mucho el juego de Christian Cueva, pero ahora no está más, y también de André Carrillo", destacó.
Por último, el futbolista de San Martín de San Juan dio a conocer que forma puede aportar a la selección de Perú afirmando que es un mediocampista que tiene mucho toque y le gusta el pase filtrado a través del juego simple.
"Puedo aportar una idea distinta al juego porque el que hay acá lo veo distinto, es mucho más físico pero se juega lo técnico. La mayoría de los clubes que ves acá no vas a ver a ninguno tirar pelotazos, son contados los que juegan al '9', acá se juega pase simple, filtrado", mencionó.
Próximos amistosos de la selección peruana
La selección peruana confirmó que su próximo amistoso internacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes será ante España el próximo lunes 8 de junio del 2026 en México, previo al Mundial 2030.
No olvides revisar tu agenda deportiva
