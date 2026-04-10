Perú vs España: precios de entradas, preventa y cuánto cuesta un boleto para partido amistoso

Desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, los directivos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se hicieron presente para anunciar todos los detalles del amistoso internacional entre Perú vs España por el amistoso de fecha FIFA programado para el próximo 8 de junio. Uno de los detalles que esperó el hincha fue con respecto al precio de entradas, por lo que acá lo detallamos.

Entradas Perú vs España: precios y cuánto cuesta

Según pudo informar la prensa mexicana, se estima que el duelo entre Perú vs España genere fuertes ingresos en lo que respecta a taquilla, ventas, hospedaje, entre otros aspectos de logística. Se mencionó la cifra de 350 millones de pesos, lo que equivale a un aproximado de más de 20 millones de dólares.

En palabras de José Luis García Parra, representante del gobierno estatal, dio a conocer los precios de entradas y fechas para adquirir los boletos:

Preventa: 27 de abril en territorio mexicano

Venta general: 1 de mayo

Precio más cómodo en localidades de rampa: 1700 pesos (98 dólares)

Zona Premium: 3400 pesos (196 dólares)

Las entradas para el Perú vs España se podrán adquirir a través de la plataforma Boleto Móvil. Eliges la zona de tu agrado y proceder con el pago respectivo para estar presente en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla que cuenta con una capacidad para más de 51 mil espectadores.

(VIDEO: El Incorrecto)

Jean Ferrari y sus palabras en presentación del partido Perú vs España

“Veo que hay una intención de hacer grande este evento. Como peruanos estamos muy orgullosos de poder estar acá. Una tierra que nos une culturas, raíces. México y Perú son hermanos. Como peruano, queremos estar en esta fiesta, demostrar nuestro deporte, nuestro fútbol. Y que mejor ante la selección española con su palmarés. Estamos comprometidos con el desarrollo del deporte, del fútbol.“, declaró el director general de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Cuándo juega Perú vs España?

El partido entre Perú vs España por amistoso internacional de fecha FIFA será el próximo 8 de junio. De momento, no hay un horario confirmado para este choque previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, pero se reveló que será transmitido en señal abierta por América TV, ATV y en el canal de Movistar Deportes.