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Lozano confirmó si Perú jugará en la altura tras triunfo de la selección femenina en Cusco: "Un..."
Agustín Lozano fue consultado de forma directa si la selección peruana de Mano Menezes jugará en la altura y dio una fuerte respuesta.
La selección peruana femenina ganó 2-1 a Uruguay en la altura del Cusco por la quinta fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina rumbo al Mundial Brasil 2027. Tras ello, Agustín Lozano fue consultado directamente si la Bicolor masculina también tomará esa opción de disputar partidos de Eliminatorias fuera del Estadio Nacional de Lima.
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Agustín Lozano confirmó si Perú jugará en la altura tras triunfo de la selección femenina en Cusco
En conversación con el medio El Chaski Deportivo, Lozano fue consultado sobre la posibilidad de que la selección peruana juegue en Cusco, Juliaca o Arequipa, ya que son lugares de altura, las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.
Para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol todavía no hay nada definido sobre si Perú masculino debería jugar en estadio con la condición de altura, sin embargo, habrá noticias en la próxima conferencia del técnico Mano Menezes.
Video: El Chaski Deportivo
"Estamos en un proceso todavía de evaluación, pero hasta la fecha no hay nada definido. (...) Ya dará una conferencia el 'profe', seguro que ahí vamos a conocer con mayor detalle. Simplemente hay que esperar", afirmó.
Cabe mencionar que las preguntas del periodista del medio deportivo se dan en medio del partido de la selección peruana femenina por la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, donde la delegación se enfrenta a sus rivales en la altura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
Selección peruana femenina venció 2-1 a Uruguay por la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina
La selección peruana dirigida por Antonio ‘Tano’ Spinelli logró vencer por 2-1 a Uruguay por la jornada cinco de la Liga de Naciones Femenina rumbo al Mundial Brasil 2027 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
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