Perú vs. Uruguay EN VIVO por Liga de Naciones Femenina: a qué hora juega y dónde ver

La selección peruana recibirá a su similar de Uruguay en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por la fecha 5 de la Liga de Naciones Femenina. El partido se realizará a las 4.00 p. m. (horario nacional) y será transmitido EN VIVO por DSports y DGO.

El equipo liderado por Antonio Spinelli quiere celebrar en la altura cusqueña. En la previa del partido, el DT de la bicolor indicó que, si bien es importante ganar a Uruguay, resaltó que esto es un proyecto cuyo objetivo es fortalecer todas las líneas del combinado patrio.

Selección peruana trabaja para su partido contra Uruguay.

“Nunca perdemos el foco del tema del proyecto de armar un plantel joven, que tenga recorrido y trabajo, que le podamos dar un rodaje para que puedan llegar de la mejor manera e ir asimilando conceptos”, declaró el estratega argentino en diálogo con Mujeres Fútbol Club.

Luego, el ‘Tano’ explicó lo siguiente: “Queremos que vayan impregnando nuestro modelo de juego, la metodología de entrenamiento. Queremos en un corto plazo capitalizar los objetivos y empezar a competir cada vez mejor, ya no solo competir, sino ganar partidos y ser cada vez más respetados en el plano continental”.

El grupo está unido para lograr el triunfo ante Uruguay.

Perú está a cuatro puntos de la zona de repechaje para el Mundial. Mia Shalit, Maryori Sánchez, Maria-Alejandra Espejo, Khloe Olano, Sashenka Porras, ‘Lupita’ Rodríguez y Claudia Domínguez son algunas de las piezas claves de la bicolor.

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por la Liga de Naciones Femeninas?

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs. Uruguay por la Liga de Naciones Femenina?

La transmisión del partido entre Perú contra Uruguay por la Liga de Naciones Femenina estará a cargo de DSports y DGO.

Perú vs. Uruguay femenino: entradas

Occidente: 20 soles

Oriente: 10 soles

Oriente niños: 7 soles

Occidente niños: 7 soles

Occidente visita: 20 soles

Las entradas están disponibles por Joinnus.

Perú vs. Uruguay: apuestas

Apuestas Perú Empate Uruguay Betsson 3.95 3.70 1.70 Betano 3.85 3.75 1.72 1xBet 4.07 3.64 1.66 CoolBet 4.40 4.20 1.67 DoradoBet 4.20 3.50 1.80

Perú vs. Uruguay: árbitros